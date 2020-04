Na het primair onderwijs op 11 mei zou het voortgezet onderwijs in theorie op 1 juni weer van start kunnen gaan. Scholen willen wel, graag zelfs, maar stuiten op allerlei logistieke hobbels. Want laat je leerlingen en docenten bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden?

Terwijl veel sectoren, zoals horeca of theaters, nog geen idee hebben wanneer zij weer hun deuren mogen openen, lijkt er voor het voortgezet onderwijs licht aan het einde van de tunnel te zijn. Premier Mark Rutte suggereerde dinsdag bij de persconferentie zelfs een datum: op 1 juni zouden de middelbare scholen mogelijk van start kunnen gaan.

En dat willen zij ook graag, beklemtoont woordvoerder Stan Termeer van de VO-Raad, de koepel van middelbare scholen. "Het is in het belang van zowel de scholen als de leerlingen om voor de zomervakantie nog zoveel mogelijk lessen in real life te geven. In de meeste regio’s zijn er vanaf 1 juni nog vijf of zelfs zes weken te gaan tot de vakantie."

Bovendien missen de meeste docenten hun lessen en de meeste leerlingen hun scholen. "De meeste mensen snakken na zes weken quarantaine naar de oude situatie", merkt de zegsman. "Het klinkt wat soft, maar de docenten missen de leerlingen echt. En de leerlingen missen hun leraren en de lessen ook."

Er zijn nog veel logistieke hobbels te nemen

De VO-raad heeft derhalve weinig geluiden gehoord van scholen die liever zouden wachten tot na de zomervakantie met heropenen. Toch zijn er nog een hoop logistieke hobbels te nemen voor die tijd.

Want hoe houden docenten en leerlingen 1,5 meter afstand tijdens lessen of in pauzes? "Alle scholen zijn hier nu over aan het nadenken", stelt Termeer. "De scholen zullen niet in één keer helemaal open gaan; net zoals bij het primair onderwijs zal dat gefaseerd gaan. En als niet elke leerling tegelijkertijd naar school toe kan, hoe selecteer je dan wie wel en wie niet mag?"

De VO-Raad komt zo snel mogelijk met een landelijk protocol hiervoor.

'De inzet is dat álle leerlingen weer naar school moeten'

De inzet van de middelbare scholen is vooral dat álle leerlingen na de heropening weer naar school gaan. "Dat ze niet alle lessen op school zullen kunnen volgen, is een gegeven. Maar zorg wel dat alle leerlingen op enig moment naar school kunnen gaan. Ook omdat anders het verschil tussen de groepen die wel en geen onderwijs in real life krijgen te groot zou worden."

Behalve logistieke problemen heersen er bij sommige docenten ook zorgen over hun eigen gezondheid. Voorlopige resultaten van een RIVM-onderzoek wijzen uit dat de kans op overdracht van het coronavirus door en op jongeren kleiner is, maar dat het zeker niet uitgesloten is. "We vertrouwen erop dat de overheid haar besluiten baseert op betrouwbare informatie", vertelt Termeer. "Maar dat neemt niet weg dat er onderwijspersoneel is voor wie uitzonderingen gelden."

'Als minister zegt: we gaan open, geldt weer leerplicht'

Dit gaat uiteraard om personeel dat ziek is, maar ook bijvoorbeeld om mensen die samenwonen met kwetsbare of zieke gezinsleden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ouders hun leerlingen liever nog wat langer thuishouden, erkent de VO-raad. "We kennen in Nederland leerplicht: als de minister zegt dat de scholen weer open kunnen, dan zijn leerlingen in principe verplicht om de lessen die worden aangeboden te volgen."

Normaliter zijn er leerplichtambtenaren die ongeoorloofde absentie onderzoeken, legt Termeer uit. "Maar ik kan mij voorstellen dat in deze uitzonderlijke situatie een zekere coulance wordt gehanteerd. Dat er eerst een goed gesprek volgt in plaats van dat er sancties worden uitgedeeld."

