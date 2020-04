Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vrijdag in de dagelijkse update 123 nieuwe ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus. Dat is minder dan een week eerder, toen 156 nieuwe opnames werden gerapporteerd.

Sinds donderdag zijn er 112 nieuwe doden geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Ook dat is minder dan dezelfde dag vorige week, toen er 144 doden werden gemeld. In totaal zijn nu 4.289 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

De mensen die de afgelopen 24 uur bezweken aan COVID-19 zijn hoogstwaarschijnlijk niet allemaal in het afgelopen etmaal overleden: tussen het overlijden van de patiënt en het tijdstip waarop het RIVM de melding ontvangt, kunnen enkele dagen zitten.

In totaal zijn 36.535 (+806) personen positief getest op COVID-19. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt hoger, omdat niet alle coronapatiënten zich kunnen laten testen. Vooral zorgmedewerkers, ziekenhuispatiënten, bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen en andere kwetsbare personen worden getest.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken, aldus het RIVM. Zowel het aantal nieuwe meldingen per dag als het aantal gemelde overleden patiënten vertoont een dalende lijn.

Oversterfte neemt af

Eerder op vrijdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er in de week van 13 tot en met 19 april ongeveer twaalfhonderd mensen meer overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar.

De oversterfte wijst erop dat flink meer mensen aan de gevolgen van het coronavirus overlijden dan dagelijks wordt gemeld, zo stellen het CBS en het RIVM.

Wel nam de oversterfte in Nederland af. In de afgelopen weken kwam het cijfer telkens tussen de achttienhonderd en tweeduizend uit.

Het RIVM en het CBS vergelijken het aantal overledenen in een week met het gemiddelde aantal doden in de eerste tien weken van dit jaar, omdat toen het coronavirus nog niet was uitgebroken in Nederland.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.