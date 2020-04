In de week van 13 tot en met 19 april zijn er ongeveer 1.200 meer mensen overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar is gemeten, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de zogenaamde 'oversterfte' in Nederland iets is afgenomen. Afgelopen weken kwam het cijfer telkens tussen de 1.800 en 2.000.

De oversterfte wijst erop dat er veel meer mensen sterven aan de gevolgen van het coronavirus dan dagelijks wordt gemeld, zo stellen het CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.

Het RIVM en het CBS kijken samen naar deze oversterfte, wat betekent dat de instanties het aantal overledenen in een week vergelijkt met het gemiddeld aantal doden in de eerste tien weken van dit jaar. In deze weken was het coronavirus nog niet uitgebroken in Nederland.

Niet elke overledene wordt getest op het coronavirus, waardoor de oversterfte een beter beeld geeft van het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het COVID-19-virus. Hier moet wel bij worden gezegd dat het CBS geen informatie heeft over de doodsoorzaak. De oversterfte kan dus niet met 100 procent zekerheid worden toegeschreven aan het coronavirus.

In de derde week van april overleden er 4.300 mensen. Dit wordt naast die van de eerste tien weken van dit jaar gelegd, toen het gemiddelde sterftecijfer per week 3.132 mensen bedroeg.

Het CBS baseert de cijfers op basis van 80 procent van de meldingen. Het bureau heeft op vrijdag nog niet alle cijfers binnen, waardoor een inschatting moet worden gemaakt. De oversterfte van twee weken geleden werd vorige week geschat op ongeveer 2.000, maar dat is nu bijgesteld naar 1.600.

Afname van sterfte in verpleeghuizen, nog steeds veel overledenen

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is vorige week ook afgenomen, meldt het CBS vrijdag in een losstaand onderzoek. Wel is dit sterftecijfer nog het dubbele van het gemiddelde van de eerste tien weken van 2020.

In de week van 13 tot en met 19 april stierven naar schatting 1.496 bewoners van deze zorginstellingen, terwijl dat de week nog 1.655 was. Het gemiddelde van het begin van 2020 stond echter op 759 mensen per week.

RIVM kijkt naar oversterfte

Het RIVM kijkt, net zoals bij een griepgolf, uiteindelijk vooral naar de cijfers van de oversterfte. Later wordt dus onderzocht hoe de cijfers over bevestigde coronadoden zich verhouden tot de cijfers van de totale oversterfte.

De dagelijkse update is overigens wel van belang voor de statistieken en bevat de cijfers van het aantal doden van wie zeker is dat er een coronabesmetting was.

