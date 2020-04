De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn dagelijkse persconferentie over de pandemie gesuggereerd dat het coronavirus misschien wel gestopt kan worden door een desinfectiemiddel te injecteren. Artsen stellen in een reactie met klem dat dit gevaarlijk is.

Tijdens dezelfde bijeenkomst suggereerde Trump ook dat het bestralen van coronapatiënten met uv-licht het virus zou verdrijven. Deze uitspraak baseerde hij op resultaten van een overheidsonderzoek waaruit zou blijken dat zonlicht het virus verzwakt.

Hetzelfde onderzoek zou ook aantonen dat bleek het virus in speeksel kan doden. Ook alcohol zou een dergelijk effect kunnen hebben. Nadat een medewerker van een testteam van Trump deze bevindingen had gedeeld, suggereerde de president coronapatiënten met desinfectiemiddel te injecteren.

"Dat klink als een interessante test", stelde de president. "Ik ben geen dokter. Maar ik ben een persoon met een hele goede je-weet-wel", voegde Trump er al wijzend naar zijn voorhoofd aan toe.

55 Video Trump wil coronapatiënten injecteren met desinfecterend middel

Artsen en experts reageerden furieus op het advies

Verschillende artsen wezen via sociale media op de gevaren van Trumps suggesties, die in sommige gevallen dodelijke gevolgen kunnen hebben.

"De suggestie dat het slim zou zijn om welk schoonmaakmiddel dan ook in je lichaam te injecteren, is gevaarlijk en totaal onverantwoord", aldus een viroloog bij NBC News. "Dit soort methoden worden vaak gebruikt door mensen die zelfmoord willen plegen."

Een hoofdarts van het San Francisco General Hospital waarschuwde in gesprek met Bloomberg News dat alleen al het inademen van bleekdampen de luchtwegen en longen kan beschadigen.

