De 27 Europese regeringsleiders zijn het donderdagavond zoals verwacht eens geworden over een steunpakket van zo'n 540 miljard euro dat per 1 juni in werking moet treden. De grote vraag is hoe het nog op te richten Europese steunfonds, dat de economieën weer aan de praat moet krijgen na de coronacrisis, eruit komt te zien.

Op één punt liepen de meningen uiteen tijdens het vierde overleg over de coronacrisis, liet premier Mark Rutte na afloop van het overleg weten.

Sommige landen willen liever giften dan leningen. "Daarin zie je toch een verschil in accenten tussen het noorden en het zuiden", zei Rutte vanuit Den Haag. Net als het overleg met de andere regeringsleiders, was ook het persgesprek na afloop via een videoverbinding.

Na de felle discussies over de eurobonds, het gezamenlijk uitgeven van schuldpapier waar met name de noordelijke landen niets van willen weten, wordt nu het Europese steunfonds het grote discussiepunt.

Maar eerst moet er gekeken worden naar wat er precies nodig is, hoeveel geld in het fonds moet komen en hoe het gefinancierd wordt. Over die vragen moet de Europese Commissie zich de komende weken gaan buigen.

Wordt gesproken over bedrag van 1,5 biljoen euro

Er doen wilde speculatie de ronde over hoe groot het herstelfonds moet worden. De Letse Eurocommissaris Valdis Dombrovskis had het over een bedrag van 1.500 miljard euro (1,5 biljoen).

Rutte waagt zich niet aan een bedrag en noemde ook geen plafond. "Onderhandelingstechnisch is dat niet handig. Ik kan beter een beetje zuinig kijken als ik bedragen hoor dan bovengrenzen benoemen."

Volgens Rutte is de wrevel tussen Nederland en Italië weggewerkt na het akkoord over het noodpakket van de Eurogroep op 9 april. Ook het onderlinge gesprek van afgelopen maandag met zijn Italiaanse en Spaanse collega heeft geholpen.

Maar de discussie over hoe de hulp er op de lange termijn uit komt te zien blijft. Die wordt alleen verlegd naar het steunfonds. Veel landen hadden vooral ideeën en meningen over hoe dat eruit moet komen te zien, terwijl er nog niets op papier staat. Daarom is Rutte tevreden dat er nu eerst een grondige analyse wordt gemaakt door de Europese Commissie.

"Anders blijf je maar doorrennen naar instrumenten. Op een gegeven moment worden het allemaal feestcommissies op zoek naar een feest", aldus de premier.

