De cijfers in het Verenigd Koninkrijk blijven stabiel, maar de lockdown wordt voorlopig nog niet versoepeld. Duitsland zag donderdag voor de vierde dag op rij een grotere toename in het dodental als gevolg van het coronavirus, terwijl het aantal nieuwe besmettingen in België wederom onder de duizend bleef.

In het Verenigd Koninkrijk werden er donderdag 4.583 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat cijfer komt overeen met het gemiddelde van de afgelopen twee weken. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen staat op 138.078.

Het dodental steeg met 638 naar 18.738. Daarmee is het Verenigd Koninkrijk ondanks de stabilisatie van de cijfers hard op weg om, na de VS, Italië, Spanje en Frankrijk, het vijfde te land ter wereld te worden met minstens 20.000 bevestigde sterfgevallen als gevolg van het virus.

Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, stelde dat er nog geen aanleiding is om de lockdown in het land te versoepelen. Een te snelle versoepeling zou volgens hem "schade aan zowel de volksgezondheid als de economie" veroorzaken.

De Britse premier Boris Johnson sprak woensdagavond via de telefoon voor het eerst sinds hij in het ziekenhuis werd opgenomen met koningin Elizabeth. Volgens een woordvoerder kan Johnson mogelijk binnenkort weer aan het werk, al is er nog geen exacte datum in het vooruitzicht.

Toename dodental Duitsland groeit

Volgens cijfers van het Robert Koch-Insti­tut steeg het aantal bevestigde besmettingen in Duitsland met 2.237 naar 145.694.

Gezien het hoge aantal besmettingen is het dodental in Duitsland (4.879) nog altijd relatief laag, maar het neemt wel weer sneller toe. Met 281 nieuwe sterfgevallen was het nieuwe aantal doden voor de vierde dag op rij hoger dan de dag ervoor.

Het besmettingscijfer, oftewel het aantal mensen dat wordt aangestoken door een reeds besmet persoon, daalde tot onder de 1 (0,9). Dat cijfer is volgens kanselier Angela Merkel een belangrijke indicator van het effect van de maatregelen.

Wederom minder dan duizend nieuwe besmettingen in België

Het aantal nieuwe besmettingsgevallen dat bevestigd werd in België bleef met 908 voor de derde dag op rij onder de duizend. In totaal hebben tot nu toe 42.797 Belgen positief getest.

Ten opzichte van woensdag werden er 228 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. Dat is minder dan de dag ervoor (264), maar nog altijd beduidend meer dan maandag en dinsdag, toen het aantal nieuwe doden onder de 200 bleef.

In België zijn nu 6.490 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dat is flink hoger dan landen met een vergelijkbaar besmettingsniveau, zoals Nederland.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.