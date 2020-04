Het aantal Nederlandse coronapatiënten dat op de intensive care (ic) ligt, blijft met tientallen per dag dalen. Donderdag liggen er 1.008 coronapatiënten op de ic, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), donderdag. Dat zijn er 42 minder dan woensdag.

Kuipers ziet dat het nog steeds "heel erg druk" is op de intensivecareafdelingen. Voor de coronacrisis was de ic-capaciteit 1.150 en naast de ruim duizend coronapatiënten liggen er nu ook nog enkele honderden patiënten op de intensive care die niet met corona besmet zijn.

Toch zorgt de blijvende daling volgens Kuipers voor "een maand van lucht". Hij doelt daarmee op de scholen die 11 mei weer opengaan. Mocht die heropening tot veel meer besmettingen leiden, worden daar op de ic pas twee weken later de gevolgen van gemerkt.

Dat komt doordat tussen het besmettingsmoment en de klachten die mensen ervaren een week zit en dan ook nog eens zeker een week volgt voordat mensen in het ziekenhuis worden opgenomen.

'Verpleegkundigen kunnen nu stapje terug doen'

Het steeds lager wordende aantal ic-patiënten biedt volgens Kuipers verpleegkundigen de mogelijkheid om "een stapje terug te doen" en om niet-coronazorg op te pakken.

Kuipers waarschuwt ziekenhuizen ervoor om komende maand niet stil te zitten. "We kunnen deze periode van lucht gebruiken om na te denken over hoe we slim de capaciteit in ziekenhuizen omhoog krijgen."

Volgens Kuipers moet die capaciteit omhoog omdat voor langere tijd gezorgd moet worden voor coronapatiënten en niet-coronapatiënten voor wie de zorg weer wordt opgestart.

