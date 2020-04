De Braziliaanse president Jair Bolsonaro wil niets liever dan de economie van zijn land heropenen. Daarover ruziet hij met de gouverneurs van de Braziliaanse staten en leden van zijn eigen kabinet. Experts zeggen ondertussen dat de uitbraak in Brazilië haar piek nog niet heeft bereikt.

De Braziliaanse regering wil de lockdownmaatregelen in het Zuid-Amerikaanse land versoepelen. Dat zei minister van Gezondheid Nelson Teich woensdag tijdens een persconferentie. Zijn eerste, want de oncoloog werd pas een week geleden aangesteld.

Teich vervangt Luiz Mandetta, die wekenlang met president Bolsonaro in de clinch lag over de noodzaak van socialdistancingmaatregelen.

Brazilië geldt momenteel als het zwaarst getroffen land in Zuid-Amerika, met ruim 46.000 bevestigde besmettingen en bijna drieduizend doden volgens de officiële cijfers.

Zorgmedewerkers, onderzoekers, journalisten en grafdelvers zeggen dat de situatie in werkelijkheid veel ernstiger is. Een onderzoeksgroep van verschillende Braziliaanse universiteiten en andere instituten schat dat het aantal ziektegevallen waarschijnlijk zo'n twaalf keer hoger is dan in de officiële cijfers wordt gemeld.

President ligt overhoop met gouverneurs en eigen kabinet

President Bolsonaro wil koste wat het kost de Braziliaanse economie zo snel mogelijk weer op gang krijgen. Hij deed zijn geuzennaam ('de Tropische Trump') eer aan, door de ernst van de uitbraak tot in een laat stadium te ontkennen en pseudo-wetenschappelijke kuren aan te bevelen. "Laten we het virus het hoofd bieden als mannen, niet als kinderen", zei hij vorige maand, tijdens een bezoek aan een straatmarkt in Brasília.

Als hij het coronavirus zelf zou krijgen, beweerde de 65-jarige president, zou hij de symptomen van "een klein griepje" ervaren. "Het spijt me, sommige mensen gaan dood, ze zullen doodgaan, dat is het leven", voegde hij daaraan toe.

Gouverneurs van de meeste Braziliaanse staten, inclusief voormalige bondgenoten, negeren de president inmiddels maar gewoon, en volgens de media rommelt het ook in zijn eigen kabinet.

Het lijkt de president alleen maar vastbeslotener te maken om de harde kern van zijn aanhang te blijven aanspreken. Bolsonaro hield afgelopen zondag een toespraak tijdens een kleine demonstratie door mensen die vinden dat het leger de macht moet overnemen om de crisis te bedwingen.

Oncoloog en ondernemer Nelson Teich werd eerder deze maand de Braziliaanse minister van Gezondheid. Zijn voorganger werd ontslagen na weken van publieke conflicten met president Jair Bolsonaro. (Foto: Pro Shots)

Handjes schudden en handtekeningen uitdelen

De ontslagen gezondheidsminister Luiz Mandetta, van huis uit pediatrisch orthopeed, corrigeerde wekenlang publiekelijk de uitspraken van Bolsonaro, zoals zijn bewering dat een dag vasten beschermt tegen het virus. De relatie tussen de president en de minister ging snel bergafwaarts.

Voor Bolsonaro liep de emmer over toen Mandetta hem bekritiseerde na zijn bezoek aan een ziekenhuis in de buurt van Brasilia. De president liep naar buiten en dook de toegestroomde menigte in, deed zijn mondmasker af, liet zijn hand kussen door een aanhanger en deelde handtekeningen uit.

"Brazilianen weten niet of ze naar hun gezondheidsminister of naar hun president moeten luisteren", verzuchtte Mandetta in een populair nieuwsprogramma van de zender Globo.

Ministers ontslaan als ze 'sterren' worden

De populariteitscijfers van Bolsonaro hebben een flinke knauw gekregen. In een peiling van onderzoeksbureau XP bereikten ze vorige maand het laagste punt sinds zijn inauguratie in januari 2019: slechts 28 procent van de respondenten keurde zijn aanpak van de coronacrisis goed. Minister Mandetta en het ministerie van Volksgezondheid deden volgens 68 procent van dezelfde ondervraagden 'goed' of 'uitstekend' werk.

De peilingen vielen ook Bolsonaro op. Hij liet weten niet te zullen aarzelen leden van zijn kabinet de laan uit te sturen als zij "sterren worden". Brazilianen voelden de bui hangen en demonstreerden vanuit thuisisolatie door massaal op potten en pannen te slaan, maar op 16 april ging Mandetta voor de bijl en werd hij vervangen door Teich.

Volgens andere opinieonderzoeken probeert een ruime meerderheid van de Brazilianen de WHO-voorschriften voor het bestrijden van het coronavirus te volgen. Zelfs drugsbendes die de scepter zwaaien in de favela's, de uitgestrekte sloppenwijken, hebben maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus in te dammen.

