De Nederlandse moskeeën en de overheid werken hard samen om moslims te helpen ook in coronatijd zo goed mogelijk ramadan te kunnen vieren. De gebedshuizen zijn dicht, maar de sociale controle is groot. En de iftar, de dagelijkse maaltijd, wordt met vreemden gedeeld middels voedselpakketten.

De ramadan, de islamitische vastenmaand die donderdag van start gaat, is iets dat veel moslims normaliter heel saamhorig en tezamen beleven. Maar dit jaar zal het anders zijn: door de coronacrisis blijven de ruim vierhonderd moskeeën in Nederland zeker tot 20 mei dicht.

"De besturen van eigenlijk alle moskeeën zijn heel hard op zoek gegaan naar alternatieven voor de vaste momenten die tijdens de ramadan worden beleefd", stelt voorzitter Mushin Köktas van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) waar vrijwel alle moskeeën zich bij hebben aangesloten.

Zo wordt de iftar, de dagelijkse maaltijd na zonsondergang, normaliter gedeeld met buren en vrienden. "Veel moslims hebben contact gelegd met lokale voedselbanken en stellen voedselpakketten samen die worden uitgedeeld aan minder bedeelden in de wijk."

Vrijwilligers controleren oudere moslims die thuis zitten

De oudere mensen die de ramadan doen, worden extra bezocht en in de gaten gehouden door vrijwilligers, "uiteraard met het in acht nemen van de 1,5 meter afstand", voegt Köktas daar meteen aan toe. Moslima's die tijd hebben, besteden de komende weken tijd aan het naaien van mondkapjes voor ziekenhuizen in de buurt.

Het CMO heeft het gevoel dat alle moslims wel van de noodzaak om de coronaregels streng te respecteren zijn doordrongen. "De islam beschouwt een goede gezondheid als een groot goed, want zonder goede gezondheid ben je niet in staat om je gebeden te verrichten", legt de voorzitter uit.

60 Video Ramadan van start: Zo verloopt de vastenmaand

'De eenzaamheid gaat veel gelovigen zwaar vallen'

Het valt veel moslims naar verwachting wel zwaar dat zij de ramadan dit jaar in relatieve eenzaamheid moeten beleven. "Het is fijn om je ervaringen, gevoelens en momenten van bezinning te delen", stelt Köktas. "Maar gelukkig is het anno 2020 niet zo moeilijk om toch contact met elkaar te houden via WhatsApp of Facetime." De moskeeën zenden de gebeden al sinds het begin van de quarantaine uit via een livestream voor de gelovigen die thuis moeten blijven.

De moslimkoepel is vol lof voor de manier waarop de overheid rekening houdt met de Nederlandse moslims in coronatijd. Minister Ferd Grapperhaus sprak eerder deze week een videoboodschap in waarin hij de moslimgemeenschap sterkte wenste met de ramadan, zeker tijdens de quarantaine.

Veel burgemeesters steken moslims hart onder de riem

"Dat heeft diepe indruk gemaakt op veel moslims", merkt de voorzitter van het COM. "Het is voor het eerst dat een minister van eredienst dit gedaan heeft." Het videobericht werd meer dan 50.000 keer gedeeld en geliked op Facebook, veelal door jonge gelovigen.

Ook op lokaal niveau steunen veel burgemeesters heel actief de moslims in deze lastige tijden. "In veel grote gemeenten, zoals Ede of Almelo, heeft de burgemeester ook een bericht ingesproken waarin de moslimgemeenschap een hart onder de riem wordt gestoken. En de oproep van de twee Ahmeds, Aboutaleb van Rotterdam en Marcouch van Arnhem, is ook heel duidelijk ontvangen. Zij genieten onder veel moslims flink wat aanzien."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.