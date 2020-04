Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag in de dagelijkse update 137 nieuwe ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus. Dat zijn er minder dan een week eerder, toen er 182 nieuwe opnames werden gerapporteerd.

Nog eens 123 mensen zijn aan COVID-19 overleden. Vorige week werden 181 doden gemeld, een cijfer dat mogelijk een vertekend beeld geeft doordat de administratie van ziekenhuizen over het paasweekend heen is getild. In totaal zijn nu 4.177 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

De mensen die de afgelopen 24 uur bezweken aan COVID-19, zijn hoogstwaarschijnlijk niet allemaal in het afgelopen etmaal overleden: tussen het overlijden van de patiënt en het tijdstip waarop het RIVM de melding ontvangt, kunnen enkele dagen zitten.

In totaal zijn 35.729 (+887) personen positief getest op COVID-19. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt hoger, omdat niet alle coronapatiënten zich kunnen laten testen. De geteste personen zijn vooral zorgmedewerkers, ziekenhuispatiënten, bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen en andere kwetsbare personen.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken, aldus het RIVM. Zowel het aantal nieuwe meldingen per dag als het aantal gemelde overleden patiënten vertoont een dalende lijn.

Sterfte onder verpleeghuisbewoners 'stabiel hoog'

Het RIVM meldt in de update ook dat naar schatting één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19 heeft. De laatste dagen komen hier niet veel nieuwe verpleeghuizen bij.

Wel is er is wel een verspreiding te zien van van het virus binnen verpleeghuizen. "Het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 dat overlijdt, blijft stabiel hoog", aldus het instituut.

LNAZ: We hoeven niet te wachten op 20 mei

Premier Mark Rutte stelde dinsdagavond tijdens zijn persconferentie over de verlenging van de maatregelen vast dat de cijfers over de ziekenhuisopnames en het aantal COVID-19-patiënten op de intensive care "hoopgevend" zijn. De druk op de zorg is volgens hem echter "nog steeds gigantisch hoog".

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), was woensdagmiddag optimistischer. Volgens hem daalt het aantal ic-patiënten de komende tijd zo hard, dat wat hem betreft niet tot 20 mei gewacht hoeft te worden met verdere versoepeling van de maatregelen. "We hoeven niet te wachten op 20 mei, voordat de nieuwe plannen klaar zijn en we misschien ook al een start hebben gemaakt met de volgende versoepelingsstap", aldus Kuipers.

Veel coronamaatregelen zijn tot 20 mei verlengd. Wel komt er een versoepeling voor het onderwijs; zo kunnen basisschoolkinderen vanaf 11 mei weer naar school. Een belangrijk argument om de basisscholen voorzichtig weer te openen, is dat kinderen minder snel besmet raken met het coronavirus en mildere ziektebeelden hebben, zo lichtte RIVM-baas Jaap van Dissel toe.

