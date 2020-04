De Nederlandse technologieontwikkelaar Demcon is erin geslaagd om binnen een maand een nieuw beademingssysteem in de strijd tegen het coronavirus te produceren, testen en leveren, zo meldt het bedrijf donderdag in een persbericht.

Het beademingssysteem is volgens de ontwikkelaar geschikt om COVID-19-patiënten te beademen op de intensive care. Het is nog onduidelijk wanneer het nieuwe apparaat daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen.

Demcon verwacht binnenkort in totaal vijfhonderd beademingsapparaten te kunnen leveren. Volgens het bedrijf is het uitzonderlijk dat er zo snel een nieuw systeem is ontwikkeld. "De overheid heeft het lef gehad om een order voor vijfhonderd stuks bij ons neer te leggen," aldus CEO Dennis Schipper.

Het is volgens Schipper de eerste keer dat Demcon een compleet beademingssysteem heeft opgeleverd. Het bedrijf leverde voorheen voornamelijk losse beademingsmodules aan producenten in onder andere China, Duitsland en de Verenigde Staten.

De nieuwe beademingsapparatuur zal over de ziekenhuizen verdeeld worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Eind maart werd ook bekend dat Defensie veertig beademingsapparaten beschikbaar stelde voor ziekenhuizen in Nederland.

