Het Europees geneesmiddelenbureau EMA benadrukt donderdag in een waarschuwing dat chloroquine en hydroxychloroquine serieuze bijwerkingen hebben. Beide middelen worden als experimenteel medicijn ingezet bij de behandeling van COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Volgens het EMA is het gebruik van het antimalariamiddel chloroquine en het reumamedicijn hydroxychloroquine bij de behandeling van COVID-19 niet zonder risico. Het is daarnaast onduidelijk of patiënten wel baat hebben bij deze middelen.

Het EMA benadrukt dat het risico op hartproblemen een bekende bijwerking van deze middelen is. Vooral gebruik in hoge dosissen of in combinatie met het antibioticum azitromycine leidt volgens het EMA mogelijk tot serieuze en soms fatale hartproblemen.

Om deze reden raadt het EMA aan om COVID-19-patiënten die met choloroquine en hydroxycholorquine worden behandeld goed te monitoren en bij de keuze voor het gebruik van deze middelen rekening te houden met bestaande hartproblemen.

Onderzoek nodig

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft zich aangesloten bij de waarschuwing van het EMA.

Leonoor Wijnans, klinisch beoordelaar bij het CBG, licht toe dat er nog weinig bekend is over de gevolgen van het gebruik van hydroxycholorquine en chloroquine bij COVID-19-patiënten. "Er is echt meer onderzoek nodig om te weten of patiënten hier baat bij hebben. We weten dat deze middelen serieuze bijwerkingen kunnen hebben."

In Nederland mogen hydroxychloroquine en chloroquine alleen in ziekenhuizen aan COVID-19-patiënten voorgeschreven worden. Bovendien moeten er volgens de richtlijnen zowel voor als tijdens de behandeling hartfilmpjes worden gemaakt, om te controleren of er hartproblemen optreden.

Er loopt op dit moment in meerdere Nederlandse ziekenhuizen een grootschalig onderzoek naar het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine bij de behandeling van COVID-19-patiënten die niet op de intensive care liggen.

