Een deel van de migratie naar de Verenigde Staten is tijdelijk opgeschort vanwege het coronavirus. De Amerikaanse president Donald Trump maakte in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) tijdens zijn dagelijkse persconferentie bekend hiervoor een presidentieel decreet te hebben ondertekend.

"Om onze geweldige Amerikaanse werkenden te beschermen, heb ik zojuist een decreet ondertekend dat migratie naar de VS tijdelijk opgeschort. Dit zal ervoor zorgen dat Amerikaanse werklozen van alle achtergronden vooraan in de rij voor banen staan zodra onze economie weer draait", zei Trump tijdens de persconferentie.

Ook zou er als gevolg van het decreet meer gezondheidszorg beschikbaar blijven voor Amerikaanse COVID-19-patiënten.

De maatregel geldt voor zeker zestig dagen en wordt daarna mogelijk verlengd of aangepast. Volgens een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid geldt het decreet voor mensen die een permanente verblijfstatus willen aanvragen en niet voor immigranten die al zo'n verblijfstatus hebben.

Trump kondigde de maatregel maandag al aan: "In het licht van de aanval van de 'onzichtbare vijand' en de noodzaak om de banen van onze geweldige Amerikaanse staatsburgers te beschermen, zal ik een decreet ondertekenen om immigratie naar de Verenigde Staten tijdelijk op te schorten."

Eerdere pogingen tot volledige immigratiestop geblokkeerd

Het is nog niet te voorspellen of het decreet ook daadwerkelijk tot een immigratiestop zal leiden. In 2017 probeerde Trump via een decreet een inreisverbod in te stellen voor migranten uit vooral islamitische landen. Federale rechters blokkeerden dit decreet, maar uiteindelijk kwam het verbod er wel in een aangepaste vorm.

De coronacrisis lijkt de Amerikaanse president echter meer ruimte te bieden om een inreisverbod in te voeren. Trump stelde al eerder beperkingen in voor reizigers vanuit specifieke gebieden. Sinds januari wordt reizigers uit China de toegang geweigerd. In maart werd door de VS besloten om ook vluchten vanuit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk te weren.

