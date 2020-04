Rick Bright, de onderdirecteur van een Amerikaans federaal bureau dat zich richt op de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus, is door president Donald Trump uit zijn positie ontheven omdat hij weigerde mee te werken aan diens aanpak rondom medicijnen tegen COVID-19, meldt hij woensdag in een verklaring.

De arts leidde het onderzoek naar een vaccin binnen de afdeling BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, maar werd afgelopen dinsdag plotseling overgeplaatst naar het nationale gezondheidsinstituut (NIH).

"Ik geloof dat deze overplaatsing plaatsvond omdat ik erop aandrong dat de regering miljarden dollars van het Amerikaanse Congres zou investeren in veilige en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor het COVID-19-virus, en niet in medicijnen, vaccins en andere technieken die wetenschappelijk tekortschieten", schrijft Bright in zijn verklaring.

Bright weigerde mee te werken aan pogingen om medicijnen te adviseren die niet blijken te werken, zoals het antimalariamiddel hydroxychloroquine.

"Hoewel ik bereid ben om naar alle opties voor effectieve behandelingen te kijken, weigerde ik pogingen om een medicijn met onvoldoende bewezen werking aan het Amerikaanse volk te leveren", schrijft Bright.

Arts wordt bijgestaan door advocatenbureau voor klokkenluiders

De arts heeft de hulp ingeroepen van het advocatenbureau Katz, Marshall & Banks, dat erom bekendstaat klokkenluiders te vertegenwoordigen.

Trump heeft het antimalariamedicijn herhaaldelijk aangeprezen zonder dat de werking ervan bewezen was. De medicijnen zouden eerst beter getest moeten worden.

De Amerikaanse president zei tijdens zijn dagelijkse persconferentie in de nacht van woensdag op donderdag nog nooit van Bright gehoord te hebben. "Iemand zegt dat hij zijn baan heeft verloren. Misschien klopt dat, misschien niet. Je zou de andere kant van het verhaal moeten horen", aldus Trump.

