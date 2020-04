Premier Mark Rutte denkt niet dat er op korte termijn overeenstemming wordt bereikt over een Europees steunfonds om de economieën weer op gang te helpen na de coronacrisis. Rutte spreekt donderdag zijn EU-collega's tijdens een Europese top.

"Ik verwacht niet dat er donderdag conclusies komen", zegt Rutte woensdagavond tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Er is wel overeenstemming over een hulppakket van grofweg 500 miljard euro. Dat geld is bedoeld om banen te redden, het midden- en kleinbedrijf te helpen en om de medische kant van de coronacrisis te financieren. Daar werden de ministers van Financiën in de eurozone (Eurogroep) het op 9 april al over eens.

De lidstaten zijn het niet eens over de invulling van een steunfonds dat de economie weer een kickstart moet geven zodra de coronaregels wat versoepeld zijn. "Dat zal nog heel veel discussies opleveren", zegt Rutte daarover. "Dat zijn gevoelige politieke debatten."

Die gevoeligheid zit hem in de mogelijkheid om dat steunfonds te vullen met gezamenlijke leningen van de EU-lidstaten. Dat lijkt weer op eurobonds, de gezamenlijke uitgifte van schuldpapier. Nederland is fel tegenstander van eurobonds, een financieel instrument dat overigens nog niet bestaat.

"De komende weken zal de discussie verder gaan over hoe dat herstelfonds moet worden vormgegeven", zei Rutte. Hij waarschuwt alvast dat leningen in ieder geval geen gift mogen worden.

