De directeur-generaal van wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vreest dat Afrika en Zuid-Amerika de volgende brandhaarden van het coronavirus worden als er niet wereldwijd voorzichtig wordt omgegaan met het versoepelen van maatregelen.

De 55-jarige Ethiopiër sprak van een "zorgwekkende opwaartse trend" in Afrika en Cenraal- en Zuid-Amerika. Veel landen in die continenten hebben een zeer beperkte testcapaciteit, waardoor de WHO vreest dat het aantal besmettingen daar waarschijnlijk veel hoger is dan de officiële cijfers laten zien.

Ook is er in Afrika en Zuid-Amerika een groot gebrek aan medische apparatuur, waardoor de meeste landen een nog grotere besmettingsgolf niet aankunnen.

"Veel landen bevinden zich nog in het beginstadium van de epidemie. Sommige landen die als eerste door de pandemie geraakt werden, zien een heropleving van het aantal besmettingen", aldus Tedros tijdens een digitale persconferentie in Genève.

De directeur-generaal van de WHO waakte voor optimisme als gevolg van de voorzichtig positieve ontwikkelingen in Europa . "We moeten de fout niet maken door te denken dat we er al zijn, dit virus blijft nog lange tijd bij ons."

De WHO drong er daarom nadrukkelijk op aan dat het wereldwijde vliegverkeer nog niet hervat kan worden en wanneer dat wel het geval is, het stapsgewijs te doen.

