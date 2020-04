Nu het kabinet kijkt naar een mogelijke versoepeling van de lockdown, moet het zich naast deskundigen uit de medische wetenschap en virologie ook laten adviseren door experts op bijvoorbeeld het gebied van ethiek, gedragswetenschappen en economie. Die oproep doet een meerderheid van de Tweede Kamer woensdag in het Kamerdebat over de kabinetsaanpak van de coronacrisis.

Het kabinet laat zich op dit moment adviseren door medische experts in het Outbreak Managment Team (OMT), die naar buiten toe vertegenwoordigd worden door RIVM-baas Jaap van Dissel.

Hoewel er in de Kamer brede waardering is voor het werk van deze deskundigen, zien partijen dat - nu de druk op de zorg afneemt – vraagstukken in beeld komen die niet zozeer medisch van aard zijn, maar meer gaan over hoe Nederland de komende maanden wordt ingericht in de anderhalvemetersamenleving.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet dat er gekeken wordt naar het OMT voor onderwerpen die verder gaan dan virusgerelateerde vraagstukken. Dat maakt het adviesorgaan kwetsbaar.

Hij wil een nieuwe adviesgroep, bestaande uit deskundigen uit de ethiek, economie en ordehandhaving. Dit nieuwe adviesorgaan zou volgens Dijkhoff los moeten staan van het OMT en het kabinet niet wekelijks, maar bijvoorbeeld maandelijks moeten adviseren.

Asscher deed vorige week gelijksoortige oproep

De kern van zijn pleidooi sluit aan bij de oproep die PvdA-leider Lodewijk Asscher vorige week al deed. De sociaaldemocraat vindt dat bijvoorbeeld gedragsdeskundigen betrokken moeten worden bij het nadenken over hoe de medische adviezen moeten worden uitgevoerd. Zo luidt het medisch advies van het OMT om 1,5 meter afstand te houden, maar zullen experts uit andere disciplines moeten worden geraadpleegd over hoe dit er in de praktijk uit moet komen te zien.

Het voorstel kan rekenen op een meerderheid in de Kamer. Ook het CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat meer adviseurs erbij betrokken moeten worden.

Gert-Jan Segers (CU): "De gezondheidsadviezen zijn terecht leidend geweest. Dat waren de eerste prioriteiten. Maar de komende tijd zullen bredere afwegingen gemaakt moeten worden." Die nieuwe afwegingen zijn volgens Segers ook ethische afwegingen. Naast gezondheid gaat het volgens Segers ook om kwaliteit van leven. Hij maakt zich zorgen om ouderen die vrezen voor eenzaamheid. "Breder advies is nodig."

Steun voor lockdown, vragen over opening scholen en corona-apps

De Tweede Kamer debatteert woensdag over met het kabinet over onder meer de verlening van de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte kondigde dinsdag aan de lockdown te verlengen tot 20 mei. De kinderdagverblijven en basisscholen mogen wel weer open.

Een meerderheid van de Kamer steunt de verlenging, maar er is ook kritiek. PVV-leider Geert Wilders vindt het onverantwoord de scholen nu al te openen. Hij wijst erop dat het RIVM-onderzoek naar de virusoverdracht onder kinderen niet is afgerond en wetenschappers het nog niet eens zijn over dit aspect.

Ook heeft hij kritiek op hoe het kabinet omgaat met het opsporen van besmettingen. De GGD is normaal gesproken verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek, maar omdat het virus zich oncontroleerbaar over het land heeft verspreid, heeft het niet meer de mankracht om dat te doen.

Het kabinet wil apps introduceren die dat onderzoek deels overnemen, maar dat proces is tot nu toe desastreus verlopen. Deskundigen hadden geen goed woord over voor het proces en de haast waarmee minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de apps erdoor wilde drukken.

In plaats van zich blind te staren op de apps, zou het kabinet zo snel mogelijk aan de slag gaat met de uitbreiding van GGD-personeel zodat op grote schaal getest kan worden. “We hebben geen tijd om te wachten op een app die wel werkt”, aldus Wilders.

Asscher wijst erop dat de capaciteit in Duitsland, België maar ook Canada en de VS zijn vergroot, maar ziet dat het beleid in Nederland achterblijft. “Ga als de wiedeweer aan de slag", aldus Asscher.

