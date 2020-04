Tot 11 mei, de dag dat basisscholen weer opengaan, daalt het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care naar ongeveer vijfhonderd. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), woensdagmiddag.

Er liggen woensdag 1.050 coronapatiënten op de intensive care. Dat is een daling van 37 ten opzichte van dinsdag.

Kuipers is blij met de door modellen verder voorspelde daling, "want dat biedt ruimte om de non-COVID-zorg in volle vorm op te pakken".

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ziet aan de ic-cijfers dat de niet-coronazorg ook langzaam op gang komt. Naast de 1.050 coronapatiënten liggen er bijna vierhonderd niet-coronapatiënten op intensivecareafdelingen. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer achthonderd.

Voor versoepeling 'niet wachten tot 20 mei'

Volgens Kuipers daalt het aantal ic-patiënten de komende tijd zo hard, dat wat hem betreft niet tot 20 mei gewacht hoeft te worden op verdere versoepeling van de maatregelen.

"We hoeven niet te wachten op 20 mei, voordat de nieuwe plannen klaar zijn en we misschien ook al een start hebben gemaakt met de volgende versoepelingsstap", aldus Kuipers.

Volgens hem werd al rekening gehouden met het heropenen van basisscholen. "Maar iedereen wil weten: wat gebeurt daarna?"

'Laten we niet stil blijven zitten'

Ook ziekenhuizen - Kuipers is zelf directeur van het Erasmus MC in Rotterdam - willen weten wat de volgende stappen zijn, zodat ze daar rekening mee kunnen houden. "Voor vandaag hebben we voldoende perspectief, maar voor de komende periode zien we wel graag meer perspectief."

Kuipers ziet dat versoepeling op dit moment langzaam gaat en noemt dat "in deze fase verstandig". "Maar laten we niet stil blijven zitten en plannen maken voor de volgende fase", voegt hij daaraan toe.

