De sluiting van scholen heeft tot weinig verandering geleid in het onder controle krijgen van het coronavirus. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag tijdens een technische briefing aan de Tweede Kamer.

Volgens Van Dissel besmetten kinderen elkaar en oudere leeftijdsgroepen nauwelijks en zijn er in de leeftijdscategorie onder de twintig weinig bevestigde gevallen.

De afgelopen weken zijn er meerdere onderzoeken gedaan met betrekking tot het COVID-19-virus en kinderen. Daaruit komt een consistent beeld naar voren dat kinderen waarschijnlijk een kleine rol spelen in de verspreiding van het virus. Ook in andere landen komt dit beeld naar voren.

0,7 procent van de gemelde COVID-19-gevallen is onder de twintig jaar, terwijl deze groep 22 procent vormt van de Nederlandse bevolking. Bij een onderzoek naar antistoffen tegen het virus in het bloed, bleek dat bij die leeftijdsgroep in 1 procent van de gevallen voor te komen. Bij personen boven de twintig jaar is dat 4,2 procent.

Overdracht vindt vooral plaats tussen mensen met dezelfde leeftijd

Deskundigen zien op dit moment dat er nauwelijks overdracht is tussen kinderen en volwassenen. De meeste overdracht van het virus vindt plaats tussen personen die dezelfde leeftijd hebben. Dit gebeurt vooral in de leeftijdsgroepen tussen de veertig en tachtig jaar oud.

Ook zijn kinderen bijna nooit de bron van besmetting binnen een gezin. De kans is groter dat ouders kinderen besmetten dan andersom. De symptomen bij kinderen zijn bovendien over het algemeen milder.

De afbeelding van het RIVM die inzichtelijk maakt welke leeftijdsgroepen elkaar besmetten (Foto: RIVM)

Kinderen mogen vanaf 11 mei deels weer naar basisschool

Dinsdagavond maakte minister-president Mark Rutte bekend dat basisschoolkinderen vanaf 11 mei weer deels naar school mogen. Vanaf 28 april is buiten sporten voor de leeftijdscategorie tot twaalf jaar weer toegestaan. Kinderen tussen de twaalf en achttien mogen ook buiten sporten, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden.

Rutte benadrukte dinsdag dat het sluiten van de basisscholen aanvankelijk geen kabinetskeuze was, maar dat dit gebeurde na toegenomen maatschappelijke druk.

Van Dissel voegde wel toe dat kinderen nog niet op bezoek mogen bij opa en oma. "Daarvoor blijven de regels gewoon gelijk."

Maatregelen hebben enorm aantal ic-opnames voorkomen

Van Dissel toonde met diverse grafieken aan welk effect de genomen maatregelen hebben gehad en dat de daling over het algemeen is ingezet.

Opvallend was een schatting van het RIVM over het aantal intensivecareopnames dat nodig zou zijn geweest als er geen maatregelen waren genomen. Dat komt volgens Van Dissel neer op een schatting 23.354 gevallen. "Dat had dus nooit gekund", voegde de RIVM-baas toe. "De maatregelen hebben 90 procent van ic-opnames voor COVID-19 voorkomen".

