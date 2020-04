Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt woensdag in de dagelijkse update 138 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat is minder dan precies een week geleden; toen was er sprake van 189 overlijdens. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (124) is kleiner dan vorige week woensdag: toen telde het RIVM 188 nieuwe gevallen.

Belangrijke kanttekening is dat de sterfgevallen en ziekenhuisopnames niet allemaal in de laatste 24 uur hebben plaatsgevonden. Sommige patiënten worden pas dagen later gemeld bij het RIVM.

Het totale aantal bevestigde doden door het coronavirus in Nederland staat nu op 4.054. Verder zijn in totaal 10.021 patiënten in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest.

De cijfers passen volgen het RIVM bij het beeld dat de coronamaatregelen werken. Zowel het aantal nieuwe meldingen van in het ziekenhuis opgenomen patiënten als het aantal gemelde overleden patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn.

Tot slot zijn er 708 nieuwe bevestigde besmettingen met het COVID-19-virus bij het instituut bekend. In totaal zijn nu 34.842 personen in Nederland positief getest.

In werkelijkheid zijn meer mensen besmet geraakt met het virus en aan de gevolgen daarvan overleden dan is gemeten. Doordat niet iedereen op het coronavirus wordt getest, worden niet alle besmettings- en overlijdensgevallen in de officiële statistieken opgenomen.

Rutte: 'Druk op de zorg nog steeds gigantisch hoog'

Premier Mark Rutte stelde dinsdagavond tijdens zijn persconferentie vast dat de cijfers over de ziekenhuisopnames en het aantal COVID-19-patiënten op de intensive care "hoopgevend" is. Echter is de druk op de zorg volgens hem "nog steeds gigantisch hoog".

"We willen de reguliere zorg graag weer opstarten, maar die ruimte moet er wel zijn. En de situatie in de verpleeghuizen is nog zorgwekkend", aldus Rutte.

Veel coronamaatregelen zijn tot 20 mei verlengd. Wel komt er een versoepeling voor het onderwijs. Basisschoolkinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar school. Het voortgezet onderwijs kan zich voorzichtig voorbereiden op een (gedeeltelijke) hervatting vanaf 1 juni, mits het op de basisscholen goed blijft gaan. Kinderen tot twaalf jaar mogen vanaf 28 april weer trainen in groepsverband.

Een belangrijk argument om de basisscholen voorzichtig weer te openen is dat kinderen minder snel besmet raken met het coronavirus en mildere ziektebeelden hebben, zo zette RIVM-baas Jaap van Dissel uiteen.

