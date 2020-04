Ggz-instellingen krijgen door het op gang brengen van de reguliere zorg weer mogelijkheden om groepstherapie op te starten, zo meldt GGZ Nederland woensdag. Daarbij worden wel de richtlijnen voor bijvoorbeeld afstand houden in acht genomen.

"Instellingen en vrijgevestigden hebben de afgelopen tijd keuzes gemaakt tussen face to face behandelen of behandelen via alternatieven zoals beeldbellen", zo wordt gemeld.

Veel instellingen kozen ervoor om kwetsbare patiënten waar mogelijk persoonlijk te blijven zien, maar veel vormen van groepstherapie konden geen doorgang vinden of alleen via een videoverbinding worden geregeld.

De richtlijn voor de ggz is nu echter verruimd "voor groepsbehandelingen voor kwetsbare groepen zoals de opnamevervangende dagbehandeling, ernstig getraumatiseerde patiënten, kwetsbare kinderen en voor patiëntengroepen die onvoldoende kunnen profiteren van digitale behandeling of beeldbellen".

De ruimte moet wel groot genoeg zijn voor groepstherapie, de groep mag niet te groot zijn en patiënten met ziekteverschijnselen mogen er niet aan deelnemen.

