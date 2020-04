De Nationale Kinderherdenking in miniatuurpark Madurodam op 4 mei gaat vanwege de coronacrisis door zonder publiek. Maar jongeren die wel willen laten weten dat zij in gedachten bij de herdenking aanwezig zijn, kunnen kosteloos een bloem bestellen. Deze bloemenzee vertegenwoordigt alle duizenden kinderen die normaal bij de ceremonie aanwezig zijn.

Dat heeft de Stichting Nationale Kinderherdenking woensdag bekendgemaakt. De bloemenzee symboliseert het jaarlijkse eerbetoon van alle kinderen in Nederland voor allen die in het verleden hebben gevochten voor de vrijheid.

Het eerbetoon is op maandagavond 4 mei wel via een livestream te volgen. Het kindereerbetoon in de miniatuurstad in Den Haag is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de derde dodenherdenking van Nederland.

De herdenking wordt geleid en vormgegeven door kinderen, die vanwege de coronabeperkingen allemaal minimaal 1,5 meter uit elkaar zullen staan. Onder meer Silver, de winnaar van The Voice Kids 2019, doet mee aan de ceremonie en zal het Wilhelmus zingen.

Organisatie roept op: Kom niet naar Madurodam toe

Daarnaast vertelt de tienjarige Ileen een verhaal over haar ervaringen tijdens de oorlog in Syrië en zingt de veertienjarige Yosina een eigen vertaling van het lied Imagine van John Lennon. De taptoe vlak voor 20.00 uur wordt gespeeld door de veertienjarige Sofie, vanaf de 20 meter hoge vuurtoren van Madurodam.

Ook NPO-coryfee en bestuurslid Wouter van der Goes zal bij de herdenking aanwezig zijn. Om 20.00 uur zullen alle aanwezigen twee minuten stilte betrachten.

De organisatie beklemtoont dat kinderen en hun ouders niet naar de herdenking moeten komen.

Kinderherdenking wil actief jongeren bij 4 mei te betrekken

Wel worden kinderen opgeroepen een bloem te bestellen, die dus tijdens de ceremonie hem of haar 'vertegenwoordigt'. Dit kan kosteloos op de website van de Nationale Kinderherdenking.

Het Haagse familiepark Madurodam werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht als levende herinnering aan verzetsheld George Maduro. De Kinderherdenking heeft als doel Nederlandse jongeren heel actief te blijven betrekken bij de herdenking en zo het besef van vrijheid heel bewust over te dragen aan de nieuwe generatie.

