Tandartsen en mondhygiënisten mogen vanaf woensdag de reguliere zorg hervatten. De mondzorgkoepels hebben daartoe een leidraad opgesteld, zodat dit op een "gepaste en verantwoorde" manier kan gebeuren, schrijft beroepsorganisatie KNMT dinsdag.

Niet-coronapatiënten kunnen vanaf woensdag weer bij de tandartsen en mondhygiënisten terecht. Iemand met een COVID-19-besmetting kan dat alleen in een uiterst spoedgeval, zo is te lezen in de Leidraad Mondzorg Corona.

In de praktijken gelden strenge maatregelen; zo moet het personeel zich goed beschermen door een mondkapje en beschermende kleding te dragen.

Patiënten moeten zoveel mogelijk alleen komen en zo kort mogelijk in de wachtruimte verblijven. In de wachtruimte moet een eventueel koffieapparaat worden uitgeschakeld en moeten tijdschriften en speelgoed verwijderd worden. Ook daar moet de 1,5 meter afstand worden nageleefd, bijvoorbeeld door stoelen uit elkaar te plaatsen. De stoelen moeten bovendien regelmatig worden schoongemaakt.

Mondzorgpraktijken wilden al per 20 april deuren openen

Vorige week bleek dat veel mondzorgpraktijken al van plan waren om de deuren per 20 april weer te openen. Dat voornemen was gebaseerd op het besluit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om niet-spoedeisende zorg tot deze dag op te schorten.

Na berichtgeving van NU.nl over het voornemen, vroegen de mondzorgkoepels hun leden om met het openen van de praktijk te wachten tot na de persconferentie van dinsdag.

