Basisschoolleerlingen kunnen vanaf 11 mei weer voor de helft van de tijd naar school. De overige 50 procent wordt op een andere manier ingevuld. Hoe? Dat is aan scholen zelf. De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) vroeg schooldirecteuren over welke mogelijkheden ze nadenken en NU.nl werkte er vier verder uit.

Halve klassen aangevuld met afstandsonderwijs

Dit houdt in dat een klas wordt ingedeeld in twee groepen. De ene helft van de klas komt de ene dag en de andere helft op een andere dag. Scholen kunnen er ook voor kiezen om zowel de klas als de dag op te splitsen. Daardoor kan elke leerling elke dag naar school, maar dan slechts voor een deel van de dag.

Er zijn tal van varianten mogelijk. Zo kunnen klassen ook in drie delen worden opgesplitst. "Ook hoeven scholen zich niet te houden aan de normale tijden van 8.30 uur tot 14.30 uur. De schooldag zou wat langer gemaakt kunnen worden", zegt woordvoerder Rob van Ooijen van de AVS.

De helft van de onderwijstijd waarin kinderen niet op school zijn, kan worden aangevuld met thuisonderwijs, zoals voor de versoepeling van de maatregelen al gebeurde. Dat vergt wel wat van leraren, erkent Van Ooijen. "Daar zal elke school goed naar moeten kijken. Maar het afstandsonderwijs is ook snel opgepakt, dus we vertrouwen erop dat dit ook goed komt. Al moeten we wel echt zuinig zijn op onderwijspersoneel."

Kwetsbare leerlingen voorrang geven

Scholen kunnen ervoor kiezen om kwetsbare leerlingen meer naar school te laten komen dan andere leerlingen. Onder kwetsbare leerlingen verstaan scholen kinderen met een gedragsstoornis, zoals autisme of ADHD, of leerlingen van wie een ouder psychische of medische problemen heeft.

Ook kinderen met een ouder die de taal niet spreekt, kunnen onder deze groep vallen. Voor de persconferentie van premier Mark Rutte liet bijna de helft van de schoolleiders al weten dat ze kwetsbare leerlingen voorrang willen geven. "Dat willen ze met name om ervoor te zorgen dat de verschillen tussen kinderen niet te groot worden", aldus Van Ooijen.

Hele klassen aangevuld met afstandsonderwijs

Een andere optie is om volledige klassen een dag of dagdeel naar school te laten gaan. Tijdens de schooluren die ze niet in het schoolgebouw doorbrengen, krijgen ze afstandsonderwijs.

Dit betekent overigens niet dat alle klasgenoten in hetzelfde lokaal zitten. Ze worden dan alsnog in twee, drie of meer groepen gesplitst.

Om te voorkomen dat er te veel leerlingen bijeenkomen, kunnen niet alle klassen tegelijk naar school. Op de ene dag komt de ene klas en op de andere dag de andere. Op die manier kunnen klasgenoten wel tegelijk naar school.

Alle klassen een dagdeel op school

In grote lijnen is dit dezelfde opzet als de bovenstaande optie. De klassen zijn dan alleen niet een hele dag op school, maar slechts een dagdeel. Op die manier komen alle klassen elke dag op school, maar zijn de leerlingen er slechts een deel van de dag.

Volgens de AVS hebben veel scholen geen voorkeur voor deze optie.

