Premier Mark Rutte en directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaven dinsdagavond een persconferentie over de coronamaatregelen na 28 april. In dit artikel geven we antwoord op de belangrijkste en meest gestelde vragen die binnenkwamen op ons reactieplatform NUjij.

Hoe zit het met de kinderen van wie een ouder tot de kwetsbare groep behoort? Moeten die ook meteen weer naar school?

Scholen in het basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer open. Ze mogen hier zelf praktische invulling aan geven. Scholen gaan ouders informeren over wat dit precies betekent voor het onderwijs van hun kinderen. Kinderen met klachten blijven in elk geval thuis.

Mag je je kind thuishouden en doorgaan met thuisonderwijs?

Ook hiervoor geldt dat scholen zelf praktisch invulling mogen geven aan de onderwijsvorm. Wel adviseren het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) om de ene dag de ene helft en de andere dag de andere helft van de leerlingen naar school te sturen. Voorlopig blijven basisschoolkinderen dus deels thuis onderwijs volgen.

Op de vraag of de leerplicht wel geldt, zei premier Rutte dat dit "niet wenselijk" zou zijn in deze situatie. Wanneer ouders er dus voor kiezen om hun kinderen thuisonderwijs te laten volgen, wordt dit dus in principe gedoogd.

Waarom moeten kinderen ook 1,5 meter afstand houden als ze schijnbaar nauwelijks besmettelijk zijn?

Kinderen raken inderdaad minder snel besmet met het coronavirus en als dat gebeurt hebben zij over het algemeen mildere ziekteverschijnselen. Kinderen moeten in principe zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, maar tijdens bijvoorbeeld het buitenspelen is dat veel lastiger en dat is niet erg. Wel moeten zij tussendoor goed hun handen wassen en binnenblijven als ze klachten hebben.

Bij kinderen vanaf twaalf jaar is het kabinet strenger. Zij mogen buitenspelen en vanaf 28 april buiten sporten, maar dan wel met 1,5 meter afstand ertussen.

360 Video Persconferentie Rutte: dit gaat er veranderen vanaf 28 april

Ouders moeten hun kinderen bij voorkeur lopend of op de fiets naar school brengen. Het lijkt mij juist veiliger om met de auto te gaan, zodat je onderweg niemand tegenkomt. Waarom is dit?

Het kabinet roept ouders op hun kinderen lopend of op de fiets naar school te brengen om er zo voor te zorgen dat het niet te druk wordt in het openbaar vervoer. Als mensen zich houden aan de 1,5-meterregel is wandelen of fietsen in principe niet minder veilig dan met de auto gaan.

Bovendien is het niet mogelijk om in een auto 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Je kunt een boete krijgen als je in een auto zit met drie of meer mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Kunnen kleinkinderen op bezoek bij opa en oma?

In principe heeft Rutte in de persconferentie opgeroepen om het risico bij ouderen "niet te nemen". "Het is ontzettend moeilijk, dat weet ik, maar we moeten de ouderen beschermen", aldus de premier.

Hoewel kinderen een kleinere rol lijken te spelen bij de verspreiding van het virus, kunnen zij de infectie wel degelijk op ouderen overdragen.

Gaan de zwembaden ook weer open na 28 april voor bijvoorbeeld zwemles?

Nee, alle sportclubs en sportvoorzieningen blijven in ieder geval tot en met 19 mei gesloten. Zwembaden vallen daar ook onder. Zwemmen in buitenwater mag wel, mits je 1,5 meter afstand tot elkaar houdt en niet met een groep van meer dan twee personen bent.

Gaan mbo's, hbo's en universiteiten ook weer open?

Nee, die blijven tot en met 19 mei gesloten. Tegen die tijd beoordeelt het kabinet opnieuw wat er nodig en mogelijk is vanaf 20 mei.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.