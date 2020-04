Kinderen die besmet zijn geraakt met het coronavirus worden minder ziek dan volwassenen met COVID-19 binnen hetzelfde gezin. Ook blijkt dat er weinig verspreiding van het virus is tussen kinderen in hetzelfde huishouden.

Dat is de voorlopige uitkomst van een nog niet afgerond onderzoek van het RIVM dat is gericht op de overdracht van het coronavirus binnen gezinnen, maakte RIVM-baas Jaap van Dissel dinsdagavond bekend.

Het RIVM wil honderd gezinnen onderzoeken, de teller staat ergens tussen de vijftig en de honderd, liet het kennisinstituut weten.

Toch kunnen er al voorzichtig conclusies worden getrokken, meent Van Dissel. "Het onderzoek geeft een indicatie dat kinderen niet de verspreider binnen dat huishouden zijn, maar eerder de ontvangers van het virus van de volwassenen."

Kinderen kunnen dus wel besmet raken, maar uit dit onderzoek blijkt vooralsnog dat zij in de onderzochte gezinnen in geen enkel geval het eerste besmettingsgeval waren. Van Dissel: "Uit de volgorde van infecties was altijd duidelijk dat kinderen besmet waren door de ouderen."

Onderwijsminister Slob wilde aanvankelijk wachten op onderzoek

Uit wereldwijde cijfers bleek al dat kinderen die het coronavirus krijgen ondervertegenwoordigd zijn. In Nederland is nauwelijks 1 procent van de groep met de leeftijd tot achttien jaar besmet, terwijl zij 22 procent van de totale bevolking uitmaken. Hetzelfde beeld is te zien in China, Korea, Spanje en de VS.

"Alles wijst in dezelfde richting dat kinderen minder vaak getroffen worden door het coronavirus en het eerder van de ouders oplopen dan andersom", aldus Van Dissel.

Er wordt ook gekeken naar buitenlandse bevindingen. In Scandinavië zijn de scholen weer open met halve bezetting. Het RIVM houdt in de gaten wat daar de ontwikkelingen zijn.

De besmetting van kinderen is een belangrijk gegeven voor het kabinet om de basisscholen na de meivakantie op 11 mei weer deels te openen. In eerste instantie wilde minister Arie Slob (Onderwijs) wachten met dat besluit totdat hij het volledige RIVM-onderzoek over het besmettingsgevaar van kinderen binnen had.

"De uitkomsten moeten er zijn om ook op basis van Nederlandse onderzoeken te kunnen bepalen wat wijsheid is", zei Slob eind maart in het televisieprogramma Op1.

124 Video RIVM-baas: 'De rol van kinderen bij corona lijkt beperkt'

