Minister-president Mark Rutte bevestigde dinsdag tijdens zijn persconferentie over de coronacrisis dat er een versoepeling komt voor het onderwijs, maar dat veel andere maatregelen tot 20 mei worden verlengd. De premier sprak over een "duivels dilemma", waarmee hij lang had geworsteld.

Dit zijn de aangepaste maatregelen Kinderen tot twaalf jaar kunnen vanaf 11 mei helft van de tijd naar school, invulling ligt bij de scholen

Ouders moeten kinderen bij voorkeur lopend of op de fiets brengen

Speciaal onderwijs voor kinderen in basisschoolleeftijd 100 procent open

Voortgezet onderwijs kan zich voorbereiden op (gedeeltelijke) hervatting vanaf 2 juni

Kinderen tot twaalf jaar mogen weer sporten (alleen trainen, geen wedstrijden)

Sporten van twaalf tot achttien jaar mag alleen op 1,5 meter afstand (alleen trainen, geen wedstrijden)

Rutte stelde vast dat de cijfers over de ziekenhuisopnames en het aantal COVID-19-patiënten op de intensive care (ic) "hoopgevend" is. "Maar de druk op de zorg is nog steeds gigantisch hoog. We willen de reguliere zorg graag weer opstarten, maar die ruimte moet er wel zijn. En de situatie in verpleeghuizen is nog zorgwekkend."

Het kabinet gaat wel mee in het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om basisschoolkinderen vanaf 11 mei weer naar school te sturen. "Dat kan bijvoorbeeld met de ene dag de ene helft en de volgende dag de andere", legde Rutte uit. Hij voegde toe dat de uitwerking om maatwerk vraagt en dat de scholen ruimte wordt geboden om zelf de beste oplossing te vinden.

Het voortgezet onderwijs kan zich voorbereiden op een (gedeeltelijke) hervatting vanaf 1 juni. Het schooljaar loopt dan door tot de reguliere zomervakantie.

Stel je vraag op NUjij Premier Mark Rutte maakte op de persconferentie over de coronacrisis bekend dat er een versoepeling komt voor het onderwijs, maar dat veel andere maatregelen tot 20 mei worden verlengd. Heb jij vragen over deze nieuwe situatie? Stel ze op ons reactieplatform NUjij!

Een belangrijk argument om de basisscholen voorzichtig weer te openen is dat kinderen minder snel besmet raken met het coronavirus en mildere ziektebeelden hebben, zo zette RIVM-baas Jaap van Dissel uiteen.

Dat argument geldt ook voor sporten. Kinderen tot twaalf jaar mogen vanaf 28 april weer trainen in groepsverband. Jongeren van twaalf tot achttien jaar mogen dat ook, maar dan wel op 1,5 meter afstand. Het blijft bij trainen, wedstrijden zijn niet toegestaan. "Die leiden tot reizen en meer contact", zei de premier.

360 Video Persconferentie Rutte: dit gaat er veranderen vanaf 28 april

Organisatoren van festivals hadden behoefte aan duidelijkheid

Vergunningsplichtige evenementen als Pinkpop en Zwarte Cross, maar ook de Eredivisie zijn tot 1 september verboden. Volgens Rutte wilden de organisatoren vooral weten waar ze aan toe zijn. Ook cafés en restaurants blijven dus gesloten. Onder meer hiervoor komt een nieuwe overweging in de week voor 20 mei.

Voorlopig is uitoefening van contactberoepen zoals kapper en schoonheidsspecialist niet mogelijk. "Daarvoor zijn de onzekerheden te groot", legde de regeringsleider uit. "De vraag hierbij is of de mondkapjes nuttig en nodig zijn. Daarvoor krijgen we nog een breder advies van het OMT. Daarna volgt een nieuwe afweging."

Dit geldt niet voor tandartsen en mondhygiënisten. Die mochten al openblijven, maar waren toch veelal gesloten.

'Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf'

Rutte deed vooral een oproep aan de Nederlandse bevolking om niet te vroeg te juichen over de positieve cijfers en vol te houden. "Er kan weer veel meer, maar dat is eng en gevaarlijk. Stel nou dat je een maatregel versoepelt waardoor het virus weer gaat golven, dan komt er nog meer werkdruk op de zorg, nog meer uitgestelde operaties. Dat willen we niet. Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf."

"De basisregels blijven na 28 april: blijf thuis en werk vanuit huis", benadrukte de premier. "Doe boodschappen alleen, maak er geen uitje van met de kinderen. Houd afstand. Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis."

Rutte sprak van een spagaat waarin elke versoepeling nog meer zelfbeheersing, geduld en discipline vergt. "Hou vol, dit is de enige manier. Vervolgstappen zijn alleen mogelijk als we volhouden. Er is nu al enige ruimte mogelijk. We houden een vinger aan de pols en zijn flexibel als daar aanleiding voor is."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.