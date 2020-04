De beperkende maatregelen tegen het coronavirus die van kracht waren tot en met 28 april, worden verlengd tot en met 19 mei. Wel kunnen basisschoolkinderen vanaf 11 mei weer naar school. Dat gaat minister-president Mark Rutte dinsdag om 19.00 uur bekendmaken tijdens een persconferentie, bevestigen bronnen aan NU.nl na berichtgeving door RTL Nieuws.

De overige maatregelen, waaronder de sluiting van restaurants en cafés en ook de bezoekregeling voor de verzorgingstehuizen, worden met drie weken verlengd.

Een week voor 19 mei besluit het kabinet opnieuw over dit pakket. Het verbod op vergunningsplichtige evenementen wordt verlengd van 1 juli tot 1 september.

Het wordt voor kinderen tot twaalf jaar wel weer mogelijk om buiten te sporten zonder 1,5 meter afstand te houden. Trainingen kunnen weer worden hervat, wedstrijden nog niet. Kinderen kunnen ook weer terecht bij de kinderopvang, buitenschoolse opvang of speciaal onderwijs.

Ook jongeren tussen de twaalf en achttien jaar mogen weer trainen, maar dan wel op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Volwassenen kunnen voorlopig nog niet terecht bij hun sportclub of sportschool.

Wel naar de tandarts, niet naar de kapper

Ook tandartsen en mondhygiënisten kunnen de deuren weer openen. Die beschikken over hun eigen beschermingsmiddelen en dus was sluiting in eerste instantie al niet noodzakelijk. Kappers en bijvoorbeeld schoonheidssalons moeten voorlopig nog wel gesloten blijven.

Eerder op dinsdag lekte het advies van het OMT (Outbreak Management Team) aan het kabinet al uit. Daarin stond onder meer het advies om basisscholen te laten "starten met de voorbereidingen voor halve bezetting per dag". Hoe de scholen dit precies moeten aanpakken is nog niet duidelijk. Ook wordt er nog gewacht op hoe het openen van scholen in Scandinavische landen uitpakt. Het OMT zoekt nog naar meer wetenschappelijk bewijs op dit gebied.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.