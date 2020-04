De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs kunnen de deuren na de meivakantie weer openen en basisscholen moeten voorbereidingen treffen om het onderwijs deels te hervatten. Dat meldt de NOS dinsdag op basis van het advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), waar het kabinet de besluitvorming over de coronamaatregelen op baseert.

"Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het na de meivakantie openen van de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs beheersbaar is", schrijft het adviesorgaan.

De experts van het OMT zijn het er nog niet over eens of de basisscholen direct open kunnen of dat er les moet worden gegeven voor halve klassen. Het advies luidt dan ook "om te starten met voorbereidingen voor een halve bezetting per dag tot er meer gegevens zijn over de ontwikkelingen in Scandinavische landen, waar de scholen al wel geopend zijn of binnenkort opengaan."

Middelbare scholen, mbo's, hbo's en universiteiten blijven dicht

Het voortgezet onderwijs moet zich voorbereiden op de hervatting van fysiek onderwijs een maand na de opening van de basisscholen.



Dat kan alleen als zich in de tussenliggende periode geen uitbraken op de basisscholen hebben voorgedaan en als het reproductiegetal (de hoeveelheid mensen die een coronapatiënt gemiddeld besmet) rond of onder de één blijft.

Voor de mbo's, hbo's en universiteiten is het advies strenger. Er moet worden gekeken naar uitzonderingen voor stages en praktijkonderwijs, maar voor alle andere vormen van fysiek onderwijs ziet het OMT "een reëel risico op verdere, te brede of te snelle verspreiding van het virus". Ook hier adviseert het team om eerst de effecten van de versoepeling op het basisonderwijs en de kinderdagopvang af te wachten.

Sporten onder voorwaarden weer mogelijk

Daarnaast kunnen kinderen tot twaalf jaar weer buiten sporten, al dan niet in teamverband. Ook jongeren van twaalf tot achttien jaar kunnen weer bewegen, maar voor hen zijn de adviezen strenger. Zij mogen alleen met 1,5 meter afstand van elkaar sporten.

Voor individuele topsporters lijken eveneens soepelere regels te komen. In het OMT-advies staat dat de risico’s voor deze groep voor de volksgezondheid beheersbaar is, mits er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Het wordt aan de sportkoepels overgelaten om verdere regels uit te werken.

Georganiseerde sport voor andere groepen vindt het OMT wel te risicovol. Uit onderzoek blijkt dat (rennende) sporters tot 20 meter druppelwolken kunnen achterlaten (waar het coronavirus in theorie in kan zitten) en zo anderen kunnen besmetten. Dit is volgens het OMT nog niet voorgekomen. Meer onderzoek hiernaar is dus nodig.

Geen versoepeling voor verpleeghuizen

Premier Mark Rutte maakt dinsdagavond bekend of de coronamaatregelen verlengd of versoepeld worden. Het OMT schrijft dat het coronabeleid zal moeten worden voortgezet tot er een vaccin is of tot er een behandelmethode is die zorgt voor een kortere ziekenhuisopname van COVID19-patiënten. "De verwachting is nu dat het nog minstens een jaar en mogelijk langer zal duren tot dat het geval is."

Premier Rutte temperde in de afgelopen dagen al de verwachtingen en zei dat veel van de maatregelen waarschijnlijk nog voor een langere periode zullen gelden.

Zo blijft het houden van evenementen een te groot risico, schrijft het OMT. Daarom adviseren de experts om het verbod op evenementen tot 1 juni "voor langere tijd te verlengen". Verder adviseert het OMT het verbod op het bezoeken van bewoners van verpleeghuizen niet aan te passen.

Nog geen uitsluitsel over contactberoepen zoals kappers

De experts zijn het er onderling overigens nog niet over eens of het verantwoord is om mensen met contactberoepen, zoals kappers, weer te laten werken.

Omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de fase van de ziekte waarin een besmette persoon nog geen symptomen vertoont, kunnen mensen met dergelijke beroepen alleen werken met beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Vanwege tekorten zijn die echter nu harder nodig in de zorg.

Voor tandartsen en beroepsgroepen die normaal gesproken toch al gebruikmaakten van beschermingsmiddelen, ziet het OMT een beheersbaar risico.

De persconferentie waarbij premier Rutte zal bekendmaken welke adviezen het kabinet overneemt en hoe de lockdown er de komende periode uit komt te zien, begint naar verwachting om 19.00 uur. Ook RIVM-baas Jaap van Dissel is daarbij aanwezig.

