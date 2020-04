Terwijl de onrust door de coronamaatregelen in de Verenigde Staten toeneemt, versoepelen de eerste staten deze week de coronamaatregelen. Een overzicht.

Texas

"Langzaam is te zien dat het ergste van COVID-19 achter de rug is", zei de Texaanse gouverneur Greg Abbott vrijdag tijdens een persconferentie. Voor de staat is dat reden genoeg om de coronamaatregelen te versoepelen.

Deze versoepeling gaat gefaseerd. Zo zijn sinds maandag de natuurparken weer geopend, maar worden bezoekers wel verplicht om gezichtsbedekking te dragen en afstand te houden. Daarnaast zijn groepen van meer dan vijf personen niet toegestaan.

Vanaf dinsdag mogen bepaalde chirurgische ingrepen weer doorgaan en vrijdag mogen bedrijven onder strikte voorwaarden weer open. De scholen blijven voorlopig wel gesloten, benadrukt Abbott.

Vermont

In de staat Vermont mogen bedrijven waar weinig contact met andere mensen plaatsvindt open. Hieronder vallen onder meer bouwbedrijven, advocatenkantoren en makelaardijen.

Volgens de gouverneur van Vermont is de versoepeling mogelijk omdat de verspreiding van het coronavirus in de staat is afgevlakt. Mensen worden nog wel gevraagd thuis te blijven, grote groepen te mijden en gezichtsbedekking te dragen.

Georgia

In Georgia mogen onder meer sportscholen, bowlingbanen en kapperszaken vanaf vrijdag weer open. Theaters en restaurants openen op 27 april weer de deuren, kondigde gouverneur Brian Kemp maandag (lokale tijd) aan.

Kemp liet wel weten dat het aantal besmettingen mogelijk toeneemt als mensen weer de deur uit gaan. "Maar we hebben de ziekenhuiscapaciteit en we hebben de kennis om dit te kunnen opvangen."

South Carolina

Ook in South Carolina werden maandag soortgelijke versoepelingen aangekondigd. Zo zijn sommige stranden sinds dinsdag weer geopend en mogen ook kleine winkels, zoals boekenwinkels, de deuren weer openen.

"Er is geen bewijs van medische professionals dat aantoont dat de dreiging van COVID-19 in onze regio is afgenomen", waarschuwt de staat in een verklaring. "Als de beperkingen op het gebied van sociaal contact worden opgeheven, dan kan het aantal nieuwe coronagevallen weer groeien."

Een Amerikaanse demonstrant houdt een bord omhoog tijdens een protest tegen de coronamaatregelen. (Foto: Pro Shots)

Niet alle staten eens met versoepeling

Dat in eerdergenoemde staten bepaalde activiteiten weer worden hervat, betekent niet dat de andere coronamaatregelen ook worden opgeheven. Amerikanen moeten bijvoorbeeld nog steeds voldoende afstand houden.

Niet alle staten zijn het eens met de versoepeling van de maatregelen. Sommige gouverneurs hebben aangegeven dat zij willen wachten met het geleidelijk opheffen van de maatregelen tot er voldoende coronatesten beschikbaar zijn.

Duizenden Amerikanen zijn de coronamaatregelen beu en gingen afgelopen weekend de straten op om ertegen te protesteren. Zij voelen zich gesteund door de Amerikaanse president Donald Trump, die de protesten op Twitter aanmoedigde.

