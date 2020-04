Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag melding van 118 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat zijn er minder dan vorige week, toen het om 210 nieuwe opnames ging. Niet al deze coronapatiënten zijn op dezelfde dag opgenomen in een ziekenhuis.

Het RIVM meldt daarnaast dat er sinds zondag 165 sterfgevallen zijn doorgegeven. Vorige week ging het om 122 mensen. Het totale dodental stijgt hiermee naar 3.916.

De overleden patiënten bezweken hoogstwaarschijnlijk niet allemaal in het afgelopen etmaal: tussen het overlijden van de patiënt en het tijdstip waarop het RIVM de melding ontvangt, kunnen enkele dagen zitten.

Op dinsdag worden vaak relatief veel sterfgevallen en ziekenhuisopnames gemeld, doordat het RIVM dan nog veel informatie van zondag, zaterdag én vrijdag moet verwerken. In het weekend is er enige vertraging in de informatiestroom. Gegevens van de eerdere dagen worden later alsnog aangevuld.

Vorige week was er echter geen sprake van een piek op dinsdag, maar op woensdag en donderdag: door het extra lange paasweekend - maandag was het Tweede Paasdag - ontving het RIVM de meeste meldingen een dag later. Als gekeken wordt naar vorige week woensdag en donderdag, ligt zowel het aantal nieuwe doden als het aantal nieuwe opnames lager.

Het coronavirus maakt meer slachtoffers dan cijfers kunnen aantonen. Doordat niet iedereen op het virus kan worden getest, blijft een groep patiënten buiten beeld en dus ook buiten de officiële statistieken.

In tweede week april tweeduizend meer mensen overleden dan gemiddeld

Uiteindelijk zal het RIVM, net zoals bij griepepidemieën, naar de oversterfte kijken. Dit houdt in dat wordt bekeken hoeveel mensen gemiddeld overleden vóór het coronavirus in Nederland kwam, hoeveel patiënten met een bevestigde besmetting zijn overleden en hoeveel doden er per week vallen.

In de eerste en de tweede week van april zijn er per week zo'n tweeduizend meer mensen overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Tot en met 8 maart (toen het COVID-19-virus nog niet in het land was) ging het om 3.132 sterfgevallen per week. In de week van 30 maart tot en met 5 april ging het om 5.100 overledenen.

De dagelijkse update is overigens wel belangrijk voor de statistieken en laat zien hoeveel mensen met een bevestigde besmetting zijn overleden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.