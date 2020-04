De Deense premier Mette Frederiksen kondigde vorige week aan dat lagere scholen en kleine bedrijven zoals kappers, fysiotherapeuten, tandartsen en rijscholen weer open mogen. "Het is belangrijk dat we Denemarken niet langer gesloten houden dan nodig is." Waarom versoepelt Denemarken als een van de eerste landen de coronamaatregelen en wat ging daaraan vooraf?

Het is een misverstand om te denken dat Denen direct weer de straat op kunnen, zonder zich te bekommeren om het houden van afstand tot anderen. Ook restaurants blijven voorlopig nog gesloten en evenementen zijn nog tot zeker september afgelast. Volgens de premier moet het opengaan van Denemarken langzaam gaan, omdat het land anders riskeert dat het aantal infecties weer snel stijgt. "En dan moet het land weer op slot."

Maar een begin is gemaakt. Sinds vorige week mogen kinderdagverblijven en lagere scholen weer open. Kleine bedrijven in de dienstverlening, zoals rijscholen en fysiotherapeuten, mogen sinds maandag, onder voorwaarden hun deuren openen. Ondernemers moeten extra schoonmaken en waar mogelijk moet er afstand gehouden worden tussen klanten, bijvoorbeeld door bij kappers twee meter ruimte te houden tussen de stoelen.

Inger Stokkink, een Nederlandse journalist in Denemarken, legt uit dat de Deense regering deze beslissing weloverwogen heeft genomen. "De overheid heeft zoiets van: 'We kunnen dat risico lopen'. Zolang de rest van de samenleving zich nog wel aan de regels houdt en afstand probeert te houden tot anderen."

195 Video Hoe Denemarken 'het nieuwe normaal' in de praktijk brengt

Denemarken was snel met ondernemen van actie

Denemarken sloot de scholen op 12 maart, drie dagen eerder dan Nederland. In Denemarken zijn tot nu toe 364 doden gemeld als gevolg van het coronavirus en meer dan 7.700 mensen zijn besmet geraakt.

Denemarken was, na Italië, het tweede Europese land dat een gedeeltelijke lockdown invoerde om het coronavirus tegen te gaan. Het Scandinavische land had toen ongeveer vijfhonderd gerapporteerde gevallen van COVID-19. De Deense regering ging hiermee rechtstreeks in tegen de adviezen van eigen gezondheidsexperts en andere Europese landen, die een lockdown in eerste instantie onnodig achtten.

Bijeenkomsten van tien of meer personen werden verboden en de meeste bedrijven moesten hun deuren sluiten. Scholen gingen op slot en de grenzen gingen dicht. De maatregel om verplicht thuis in quarantaine te gaan, werd in Denemarken nooit ingevoerd, zoals in landen als Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië wel het geval was. Wel moesten mensen die in aanraking kwamen met anderen die besmet bleken te zijn of symptomen vertoonden binnenblijven.

Denemarken was snel met het signaleren van een toename in nieuwe coronabesmettingen bij mensen die terugkwamen van vakanties uit Noord-Italië en Oostenrijk en begon deze personen direct actief te testen. Zo konden veel Denen in thuisisolatie worden geplaatst als ze besmet bleken te zijn.

Ondertussen begon Denemarken met het uitbreiden van de capaciteit van de ziekenhuizen. Hierdoor was het Scandinavische land voorbereid op een mogelijke piek op de intensive care. Het Statens Serum Institut (SSI), dat de verspreiding van infectieziekten in Denemarken onderzoekt, zegt dat een positief geteste coronapatiënt nu gemiddeld 0,6 anderen besmet, in tegenstelling tot 2,6 personen voordat het land maatregelen nam.

De Deense premier Mette Frederiksen is aanwezig bij de heropening van een basisschool in Valby. (Foto: Reuters)

Hoe ziet de lastenverlichting eruit?

Premier Frederiksen stelt dat het land nu ook in staat is om als een van de eersten de regels weer een beetje te versoepelen, dankzij het snelle handelen van haar regering. Veel Denen zijn positief over de aanpak van de regering, stelt Stokkink. "De waardering voor de premier is nog nooit zo hoog geweest als nu. Ze krijgt een beetje de status van Moeder des Vaderlands."

De helft van de Deense gemeenten heeft inmiddels de lagere scholen en kinderdagverblijven geopend. Dat is volgens de premier belangrijk, omdat ouders hierdoor effectiever kunnen thuiswerken. De economie kan zo weer op gang komen. Ziekenhuizen zijn ook weer begonnen met behandelingen voor niet-coronapatiënten.



De Deense gezondheidsautoriteit (Sundhedsstyrelsen) heeft een lijst met voorwaarden opgesteld waaraan scholen zich moeten houden. Kinderen mogen bijvoorbeeld niet meer in groepjes bij elkaar zitten en tussen tafels moet minimaal 2 meter ruimte worden gehouden. Kinderen moeten ieder uur hun handen wassen, en scholen mogen zelf bepalen hoeveel kinderen ze toelaten in klaslokalen.

Kritiek is er ook, voornamelijk van ouders die vinden dat de maatregelen te snel worden verlicht. Zij houden hun kinderen nog thuis uit angst voor het coronavirus. De Deense regering zegt echter dat de verspreiding van het virus onder kinderen klein is, en dat het verantwoord is kinderen weer naar school te laten gaan.

Aantal besmettingen zal gecontroleerd toenemen

De Deense gezondheidsautoriteit stelt dat het onvermijdelijk is, dat het aantal coronabesmettingen toeneemt nu de maatregelen worden versoepeld, maar dat het land daar goed op is voorbereid. De autoriteit adviseert mensen nog wel om voldoende afstand tot anderen te houden en niet in groepen bijeen te komen.

"De regering zegt: 'We hebben nu capaciteit om de mensen te kunnen behandelen'", vertelt Stokkink. Veel Denen houden zich volgens haar aan de oproep van de overheid om afstand te houden. "De regering hamert er ook echt op: 'jullie maken het verschil en jullie moeten het doen'."

Met de versoepeling van enkele coronamaatregelen hebben de Denen een eerste stap gezet in hun 'exitstrategie'. De meeste andere regels, waaronder de sluiting van horeca, de grenzen en het hoger onderwijs, blijven nog gelden tot ten minste 10 mei.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.