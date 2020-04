De Amerikaanse president Donald Trump wil alle immigratie naar de Verenigde Staten tijdelijk opschorten vanwege het coronavirus en gaat daarvoor een presidentieel decreet ondertekenen, laat hij maandag op Twitter weten.

"In het licht van de aanval van de 'Onzichtbare Vijand' en de noodzaak om de banen van onze GEWELDIGE Amerikaanse staatsburgers te beschermen, zal ik een decreet ondertekenen om immigratie naar de Verenigde Staten tijdelijk op te schorten", twitterde de president.

Trump heeft nog geen duidelijkheid gegeven over hoe de nieuwe regels eruit gaan zien. Ook is nog niet duidelijk voor hoelang hij de immigratie op wil schorten.

Een anonieme bron zegt tegen NBC News dat de beslissing "al langer in overweging" was. Volgens de bron kan de president op zijn vroegst deze week zijn handtekening onder het decreet zetten.

Of het decreet ook gelijk vertaald zal worden in een immigratiestop, is nog niet te voorspellen. In 2017 besloot Trump per decreet een inreisverbod in te stellen voor burgers uit met name islamistische landen. Federale rechters blokkeerden dit besluit in eerste instantie, maar uiteindelijk kwam dat verbod er alsnog in een aangepaste vorm.

De coronacrisis lijkt Trump echter meer bewegingsruimte te geven. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, stelde Trump met succes beperkingen in voor reizen vanuit bepaalde gebieden; zo waren in januari reizigers vanuit China niet meer welkom en werd in maart besloten vluchten vanuit 28 Europese landen, waaronder Nederland, niet meer toe te laten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.