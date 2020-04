Het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, heeft het kabinet maandagavond opgeroepen om Nederlanders perspectief te bieden op een versoepeling van de maatregelen die zijn getroffen vanwege het coronavirus.

Volgens een woordvoerder van het Veiligheidsberaad hebben mensen "behoefte aan die informatie".

Daarmee pleiten de veiligheidsregio's dus niet direct voor een versoepeling van de maatregelen, maar "mensen willen weten waar ze naartoe werken als ze zich netjes aan de regels houden", legt de woordvoerder uit.

De oproep van de 25 burgemeesters staat los van wat het kabinet dinsdag over de maatregelen besluit. Dus bij zowel een verlenging van de maatregelen als een versoepeling zou dat perspectief volgens hen geboden moeten worden.

De burgemeesters zien dat het "echt wat van de Nederlandse samenleving vraagt" om zich aan de beperkende regels te houden, zegt de zegsvrouw. "Al snappen we dat het kabinet niks kan zeggen over hoe de situatie over drie maanden is."

Situatie vergt van jongeren 'uithoudingsvermogen'

In het Veiligheidsberaad is maandagavond ook de situatie van jongeren besproken. De burgemeesters zien dat de maatregelen "uithoudingsvermogen" van jongeren vergt.

"Daarom is ook de oproep gedaan: kijk wat er mogelijk is voor jongeren", licht de woordvoerder toe. "Daarmee wordt niet bedoeld: versoepel alles, maar kijk of er ruimte is voor jongeren binnen de mogelijkheden van het kabinet. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of sport."

Het kabinet besluit dinsdag over de tot 28 april geldende maatregelen. Dinsdag om 19.00 uur wordt dat besluit bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

