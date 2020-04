Frankrijk passeerde maandag als vierde land de grens van twintigduizend coronadoden, in Italië nemen de besmettingen voor het eerst af en in Duitsland ging een deel van de winkels weer open. NU.nl maakte een overzicht van de coronamaatregelen en cijfers in Europese buurlanden.

Frankrijk passeert na de Verenigde Staten, Spanje en Italië als vierde land de grens van de twintigduizend overleden coronapatiënten. Het dodental is maandag opgelopen met 547 tot een totaal van 20.265.

Wel daalde het aantal mensen op de intensive care (ic) voor de twaalfde dag op rij. Daardoor lijkt het erop dat het aantal besmettingen en overledenen zal stabiliseren, mede dankzij de lockdown die al een maand geldt in het land.

Aantal coronapatiënten in Italië voor het eerst afgenomen

Voor het eerst sinds de uitbraak van het virus zijn er in Italië minder geregistreerde besmettingen met corona dan de dag ervoor. De afgelopen 24 uur zijn meer mensen genezen verklaard dan positief getest, waardoor het aantal zieken is afgenomen van 108.257 naar 108.237.



Het aantal doden liep op met 454 en dat zijn er wel meer dan de 433 van zondag. Het totale aantal sterfgevallen door de gevolgen van het coronavirus in Italië is nu 24.114 en dat is na de Verenigde Staten wereldwijd het meest.

Merkel waarschuwt voor mogelijke tweede lockdown

Angela Merkel waarschuwde maandag tijdens een persconferentie voor een mogelijke tweede lockdown als het aantal besmettingen in Duitsland weer sterk toeneemt. Sinds maandag is een deel van de Duitse winkels weer open en de Duitse bondskanselier is bang dat het aantal besmettingen daardoor weer sterk zal toenemen als mensen niet genoeg afstand zullen houden. Over twee weken zullen de scholen in Duitsland ook weer opengaan.

Het aantal Duitse besmettingen liep maandag met 656 op naar 146.398 en het aantal overledenen met 64 naar 4.706,.

Aantal in België gemelde sterfgevallen per dag vlakt af

In België zijn nog eens 168 sterfgevallen en 1.487 besmettingen gemeld. Volgens Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum tonen de cijfers aan dat het land erin slaagt de crisis beheersbaar te houden. De afgelopen dagen lijken de nieuwe sterfgevallen en het aantal ziekenhuisopnames wat af te vlakken.



"Dit geeft hoop voor de toekomst, maar we mogen onze inspanningen niet te snel loslaten. Blijf dus volhouden, samen kunnen we dit", is zijn boodschap tijdens de dagelijkse persconferentie.

Spanje meldt opnieuw minder overledenen, akkoord over voetbaltrainingen

In Spanje is het aantal besmettingen maandag met ruim 1.500 nieuwe besmettingen opgelopen tot over de 200.000. Het aantal nieuwe doden is opnieuw kleiner dan de dag ervoor en steeg met 399 naar 20.852.

La Liga, de Spaanse voetbalbond RFEF en de nationale sportraad van Spanje CSD hebben maandag een akkoord bereikt over de hervatting van de training bij Spaanse clubs, mits ze voldoen aan de strenge maatregelen van de overheid. De voorzitters van La Liga, de RFEF en de CSD vergaderden zaterdag liefst acht uur met elkaar over de toekomst van de voetbalcompetities tijdens de coronacrisis.

449 nieuwe sterfgevallen in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn 449 nieuwe sterfgevallen gemeld, waarmee het totaal op 16.509 komt. Het gaat hierbij om mensen die in het ziekenhuis zijn overleden en besmet waren met het coronavirus. Het totaal aantal Britse besmettingen is gestegen naar 124.743.

De Britse premier Boris Johnson heeft in een videogesprek met waarnemend premier Dominic Raab ook zijn zorgen geuit over een mogelijke tweede piek in het aantal besmettingen. Raab is de tijdelijke vervanger van Johnson, die zelf het coronavirus opliep en thuiszit om te herstellen.

