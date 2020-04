Kunnen de kinderen weer naar school, gaan de kapperszaken weer open en wanneer kunnen we weer naar ons favoriete restaurant? Heel Nederland kijkt uit naar de persconferentie dinsdag waar premier Rutte bekend zal maken of de coronamaatregelen verlengd of versoepeld worden. Wat kunnen we verwachten?

Nu al een aantal dagen op rij de druk op de intensive care afneemt stelt Nederland zich de vraag of vrijheidsbeperkende maatregelen, bedoeld om grip te krijgen op de verspreiding van het coronavirus, langzaamaan versoepeld kunnen worden.

Afgelopen vrijdag werden de verwachtingen alvast getemperd. "Iedereen snakt naar een versoepeling van de maatregelen", zei Rutte. "Maar er is echt op dit moment nog geen ruimte om ineens te denken dat we volgende week met het oog op 28 april alles kunnen laten vieren." Zelfs de deur weer op een kiertje zetten is nog onzeker.

Drie ankerpunten: druk op ic, corona-apps en verspreiding

Voor enige vorm van versoepeling zijn drie "ankerpunten" leidend voor het kabinet. Het reproductiegetal, dat is de hoeveelheid mensen aan wie een besmet persoon het virus overdraagt, moet voor een langere periode onder de 1 komen. De druk op de zorg moet terug naar het normale niveau van voor de uitbraak en er moet weer grip komen op de controle van het virus, door op grote schaal bron- en contactonderzoek uit te voeren.

De druk op de zorg neemt weliswaar af, maar de deskundigen zeggen dat de belasting van zorg nog groot is. Ja, de maatregelen lijken te werken, maar de intensive cares (ic's) hebben nog steeds te maken met meer patiënten dan normaal. De teugels nu laten vieren, zou direct kunnen leiden tot een nieuwe piek, terwijl het aantal ic-patiënten zich de komende tijd moet stabiliseren. Ook omdat er op dit moment het maximale van de zorgmedewerkers gevraagd wordt en voorkomen moet worden dat zij opbranden.

En hoewel het reproductiegetal volgens het Outbreak Management Team (OMT) sinds een aantal weken onder de 1 ligt, wordt er wel voor gewaarschuwd dat de cijfers niet compleet en met onzekerheid omgeven zijn.

Tot slot wil het kabinet zo snel als mogelijk op grote schaal bron- en contactonderzoek doen en volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kunnen corona-apps de rol van de GGD's bij het opsporen en waarschuwen bij besmettingen overnemen.

Corona-apps overladen met kritiek

Dit weekend hield het ministerie een zogeheten appathon waar zeven bedrijven hun voorstel konden presenteren. Verschillende experts die betrokken waren bij het nadenken over de apps uitten vrijdag al kritiek op de wijze waarop en de snelheid waarmee De Jonge de app wil introduceren. De landsadvocaat zag dat de apps niet voldeden aan de privacyregels terwijl KPMG concludeerde dat in geen enkel voorstel de beveiliging op orde was.

RTL Nieuws trof binnen 24 uur een datalek aan bij corona-app COVID19 Alert en de Autoriteit Persoonsgegevens zei maandag niet te kunnen oordelen over de apps, omdat het ministerie van Volksgezondheid geen duidelijke kaders rond de privacybescherming heeft opgesteld. "Het is nog maar de vraag of die app er wel kan komen", aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Duidelijkheid over scholen, horeca en festivals?

Toch zal er reikhalzend worden uitgekeken naar de persconferentie dinsdag. Gaan de scholen bijvoorbeeld weer open? Een deel van de ouders ziet dat wel zitten, terwijl lerarenvakbond Leraren in Actie zich juist zorgen maakt over een opening na de meivakantie.

Zij willen eerst meer duidelijkheid over het besmettingsgevaar en de overdraagbaarheid van het virus bij kinderen. Het RIVM heeft hier onderzoek naar gedaan en hoewel het onderzoek niet volledig is afgerond, worden de resultaten samen met internationale bevindingen maandag aan het OMT gepresenteerd, waarna het kabinet een besluit zal nemen.

Vorige week schreven de experts nog dat het openen van de kinderdagverblijven en de basisscholen "nauwelijks" impact zal hebben op de ic-bezetting. "Hoewel er meer transmissie verwacht wordt onder basisschoolkinderen en hun ouders, leidt dit waarschijnlijk niet tot veel extra IC-opnames." Voor middelbare scholen is dat anders, omdat daar leerlingen komen uit verschillende gebieden. Zij kunnen er daardoor mogelijk voor zorgen dat het virus toch op plekken komt waar het nog niet was.

Rutte wilde vorige week nog niet vooruitlopen op de vraag of het kabinet dinsdag ook met uitsluitsel over het verbod op vergunningplichtige evenementen zal komen.

Onder meer festivalorganisatoren wachten op een besluit om de zomerfestivals al dan niet te annuleren en ook de voetbalclubs wachten op duidelijkheid. Als het aan burgemeesters van een aantal grote steden ligt, worden alle evenementen tot zeker 1 september afgelast.

Wat in ieder geval zeker is, is dat het oude leven zoals we dat voor de corona-uitbraak kenden, niet op korte termijn zal terugkeren. De komende periode blijft de anderhalvemetersamenleving de norm, benadrukte Rutte meermaals.





