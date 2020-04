De eerste patiënten die wachten op reguliere zorg, kunnen deze week al bericht verwachten van wanneer de zorg wordt hervat. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maandagmiddag.

Kuipers zegt dat die patiënten wel rekening moeten houden met een "zeker voorbehoud", voor als het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen toch weer stijgt. In dat geval zou het volgens hem kunnen dat een afspraak toch "weer een aantal dagen wordt verplaatst".

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft maandag een lijst gepubliceerd waarop staat welke aandoeningen de meeste prioriteit hebben. In totaal 360.000 patiënten wachten op een verwijzing naar het ziekenhuis en nog eens 290.500 patiënten hebben die verwijzing al, maar wachten op een afspraak.

Kuipers gaat ervan uit dat de achterstanden volledig kunnen worden weggewerkt, maar denkt dat daar wel lang de tijd voor nodig is. "Ik ben bang dat we daar de rest van het jaar mee bezig zijn. Zo'n bult is moeilijk in te halen, nog los van het feit dat er nog steeds een substantieel deel coronazorg is."

102 Video Reumapil tot bloed: dit wordt onderzocht in strijd tegen corona

Aantal ic-patiënten daalt verder

Het aantal coronapatiënten op een intensive care (ic) daalde maandag wel weer. In totaal 1.158 COVID-19-patiënten liggen op de ic. Dat zijn er achttien minder dan zondag.

Volgens Kuipers biedt de "gestage daling" ruimte om na te denken over "enige mate van versoepeling" van de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet om daarbij niet alleen rekening te houden met de ic-capaciteit, maar met meer factoren, zoals het besmettingsgetal, de mogelijkheid tot bron- en contactopsporing en de testcapaciteit.

Gevolg versoepelen maatregelen half mei te zien

Het kabinet maakt dinsdagavond bekend of de maatregelen, die tot 28 april gelden, inderdaad worden versoepeld of tot wanneer de geldende maatregelen worden verlengd. Áls maatregelen worden versoepeld zijn de gevolgen daarvan voor de intensive care volgens Kuipers pas halverwege mei te zien.

Dat komt doordat het gemiddeld een week duurt voordat mensen na besmetting met het coronavirus klachten krijgen en nog eens een week voor patiënten in het ziekenhuis belanden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.