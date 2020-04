De 'drie laatste cruiseschepen op aarde' zijn maandag eindelijk teruggekeerd in de haven. Eén van die schepen, de MSC Magnifica, maakte er zelfs een behoorlijke odyssee van door maar liefst zes weken onafgebroken op zee te blijven.

En dit allemaal vanwege het coronavirus, iets waar de passagiers onderweg overigens geen last van hadden. Sterker nog: terwijl het ene na het andere land een lockdown afkondigde, ging het normale leven aan boord gewoon door. Dat betekende een biertje drinken op het dek en geen 1,5 meter afstand tot anderen hoeven houden.

De Magnifica verliet op 5 januari de haven van het Italiaanse Genua voor een wereldreis. Van een pandemie was toen nog geen enkele sprake. Het schip voer via Kaapverdië naar Brazilië. Op 21 februari verliet de cruiseboot Chili.

"We hebben altijd contact gehouden met de lokale autoriteiten, maar nadat we Zuid-Amerika hadden verlaten, begon de situatie toch wel penibel te worden", zegt de Siciliaanse kapitein Roberto Leotta tegen de BBC.

Laatste stop was Nieuw-Zeeland

De laatste stop van het schip was zes weken geleden in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Het cruiseschip was op weg naar Australië toen havens begonnen te sluiten wegens het coronavirus.

Het Zwitserse schip was vervolgens nergens meer welkom, zeker niet na de verhalen van diverse virusuitbraken op andere cruiseschepen, zoals de Diamond Princess in Japan. Hoewel niemand aan boord van de Magnifica besmet was, zag de bemanning geen andere optie dan de lange reis terug naar Europa te maken.

Maandag kwamen de 1.760 passagiers veilig aan in de Franse havenstad Marseille, zonder dat het coronavirus het schip ooit wist te bereiken.

