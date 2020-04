De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft maandag een lijst gepubliceerd waarop staat in welke volgorde uitgestelde reguliere zorg wordt hervat. Op die lijst kunnen niet-coronapatiënten zien op welke termijn ze naar verwachting aan hun aandoening worden geholpen.

Op de lijst staan duizenden aandoeningen, waarvan is aangegeven op welke termijn die verholpen moeten worden.

Een deel van de patiënten die aandoeningen hebben die op de lijst staan, wordt nu al geholpen. Denk aan de categorie die binnen 24 uur of binnen een week hulp nodig heeft.

Naast de twee bovengenoemde categorieën is de lijst opgesplitst in aandoeningen die binnen twee weken, een maand, twee maanden en binnen drie maanden verholpen moeten worden. De categorie die volgens de NZa - logischerwijs - de minste prioriteit heeft, zijn aandoeningen waarvoor zorg over pas meer dan drie maanden nodig is.

Staar heeft minste prioriteit

Voor een patiënt met blaaskanker, die bijvoorbeeld een kijkoperatie nodig heeft of een uitgebreidere operatie waarbij lymfeklieren moeten worden verwijderd, heeft de NZa bepaald dat die binnen een maand moet plaatsvinden.

Een astmapatiënt die onderzocht of behandeld moet worden, moet binnen drie maanden worden geholpen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor bepaalde knieoperaties als het herstellen van een voorste kruisband of meniscusletsel.

Staar is een van de aandoeningen die volgens de NZa de minste prioriteit heeft en waarvan de zorg dus pas over meer dan drie maanden kan worden opgepakt.

Honderdduizenden patiënten wachten op zorg

Maandag maakte de NZa ook bekend dat sinds 12 maart 360.000 minder patiënten zijn doorverwezen naar het ziekenhuis. Ruim 290.000 mensen die al een verwijzing hebben, wachten nog op een ziekenhuisafspraak.

Coronapatiënten worden over ziekenhuizen in het hele land verspreid om overal zoveel mogelijk op hetzelfde tempo uitgestelde zorg te kunnen verlenen.

Wanneer uitgestelde zorg exact wordt verleend is nog niet duidelijk. Dat wordt volgens de NZa uiteindelijk ook binnen regio's zelf besloten.

