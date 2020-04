Op het Indiase platteland gingen maandag sommige winkels en andere bedrijven weer open. Het coronavirus verspreidt zich nog steeds, maar de landelijke lockdown - een van de strengste ter wereld - heeft miljoenen werkloos gemaakt en leidt tot honger.

Meer dan 60 procent van de besmettingen met het coronavirus in India is vastgesteld in 5 van de 28 deelstaten. Vooral grote steden, zoals Delhi en Mumbai, zijn zwaar getroffen. Indiase functionarissen zeggen dat de ongelijke spreiding van de besmettingen betekent dat de economie in andere gebieden weer kan worden opgestart.

"De focus ligt op een select aantal industriesectoren, landbouw en een baangarantieprogramma voor het platteland", zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In het westen van Gujarat, een van de meest geïndustrialiseerde regio's van het land, hebben bijvoorbeeld zo'n vierduizend fabrieken hun deuren weer geopend.

Het is wel de bedoeling dat zoveel mogelijk social distancing wordt toegepast binnen de bedrijven die weer open mogen.

Voor het uitbreken van de pandemie lagen de economische groeicijfers van India al op het laagste niveau van de afgelopen tien jaar. Economen verwachten dat de groei het komende jaar zelfs nihil zal zijn door de gevolgen van het coronavirus.

Een van de strengste lockdowns

Er zijn tot maandag 17.615 besmettingen met het coronavirus en 559 gerelateerde sterfgevallen bevestigd in India. Het aantal gemelde besmettingen nam van zondag op maandag met meer dan vijftienhonderd toe.

De 1,3 miljard inwoners van India mochten hun woning vanaf 24 maart alleen verlaten om voedsel te kopen of medische hulp te zoeken. Premier Narendra Modi kondigde dinsdag aan dat de maatregelen weliswaar worden verlengd tot 3 mei, maar mogen worden afgezwakt in plattelandsgebieden die minder hard zijn getroffen door het virus.

Na het afkondigen van de lockdown vluchtten honderdduizenden arbeiders, veelal dagloners, vanuit de grote steden terug naar hun dorpen. In veel gevallen resulteerde dat in voettochten van honderden kilometers.

Modi geeft burgers doorgaans weinig tijd

Critici van Modi hekelen zijn gewoonte om bijzonder ingrijpende landelijke maatregelen enkele uren voordat ze van kracht worden aan te kondigen. Tussen de aankondiging en de inwerkingtreding van de totale lockdown zat minder dan vier uur. De premier deed dat eerder in 2016, toen zijn regering alle bankbiljetten van 500 en 1.000 roepie praktisch per direct ongeldig verklaarde.

De regering had de lockdown beter moeten plannen, vindt onder anderen Rahul Gandhi van de oppositiepartij Congrespartij. Hij en andere critici dringen ook aan op het grootschalig testen op de aanwezigheid van het coronavirus.

"De 'one-size-fits-all-lockdown' heeft miljoenen boeren, arbeidsmigranten, dagloners en ondernemers onbeschrijfelijk leed toegebracht", schreef Gandhi vorige week op Twitter. "Er is een 'slimme' upgrade nodig, die massaal testen benut om virushaarden te isoleren en bedrijven in andere gebieden geleidelijk te heropenen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.