Nog eens 67 mensen zijn overleden na besmetting met het coronavirus, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag in de dagelijkse update. Daarnaast zijn er 75 nieuwe ziekenhuisopnames doorgegeven. Niet eerder deze maand waren deze aantallen zo klein.

Vorige week werden er nog 86 sterfgevallen en 147 nieuwe ziekenhuisopnames gerapporteerd.

In de afgelopen weken is te zien geweest dat vaak op maandag minder sterfgevallen en nieuwe opnames werden gemeld. Dat heeft ermee te maken dat veel administratie van het weekend nog op maandag gedaan moet worden en daarmee in de dagelijkse update van dinsdag wordt gemeld.

Desondanks kan het RIVM melden dat "de cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken". Sinds zondag zijn er 750 nieuwe bevestigde besmettingen.

De overledenen die maandag zijn gerapporteerd, zijn niet allemaal op dezelfde dag gestorven. Sommige sterfgevallen worden pas dagen later bij het RIVM gemeld. Daarom worden de gegevens van eerdere dagen later nog aangevuld. Het totaal aantal doden staat nu op 3.751.

In werkelijkheid zijn meer mensen besmet geraakt met het virus en aan de gevolgen daarvan overleden dan is gemeten. Doordat niet iedereen op het coronavirus wordt getest, worden niet alle besmettings- en overlijdensgevallen in de officiële statistieken opgenomen.

Tweede week april tweeduizend meer mensen overleden dan gemiddeld

Uiteindelijk zal het RIVM, net zoals bij griep wordt gedaan, kijken naar de oversterfte. Dat houdt in dat wordt bekeken hoeveel doden er gemiddeld vielen voor het coronavirus in Nederland kwam, hoeveel bevestigde coronadoden er zijn en hoeveel doden er vallen per week.

In de eerste en de tweede week van april was te zien dat er per week zo'n tweeduizend meer mensen overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Tot en met 8 maart (toen het coronavirus nog niet in het land was) ging het om 3.132 sterfgevallen per week, in de week van 30 maart tot en met 5 april ging het om 5.100 overleden mensen.

De dagelijkse update is overigens wel belangrijk voor de statistieken en bevat de cijfers van het aantal doden van wie zeker is dat er een coronabesmetting was.

