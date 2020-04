De autoriteiten in Hongkong hebben maandag gemeld dat in de voorgaande 24 uur geen nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus zijn geregistreerd. Dat is voor het eerst sinds 5 maart.

De regering van de deels autonome Chinese stad waarschuwt inwoners dat zij desondanks de richtlijnen voor hygiëne en social distancing streng moeten blijven volgen en onnodig reizen moeten beperken.

Hongkong is erin geslaagd te voorkomen dat het coronavirus zich exponentieel verspreidde, zoals op veel andere plekken ter wereld. Sinds het begin van de uitbraak in januari heeft Hongkong 1.025 ziektegevallen en vier doden bevestigd.

Scholen blijven gesloten, veel mensen werken thuis en in restaurants en winkelcentra is het minder druk, maar Hongkong heeft minder strenge lockdownmaatregelen genomen dan andere wereldsteden, zoals Londen en Parijs.

Sportscholen, bioscopen en andere instellingen voor publiek vermaak zijn wel gesloten. Samenkomsten met meer dan vier personen in de openbare ruimte zijn verboden tot 23 april en buitenlanders worden geweerd van het internationale vliegveld.

Bijna iedereen in Hongkong draagt een masker buiten de eigen woning en bij de ingangen van kantoorgebouwen, winkelgebieden en publieke instellingen worden temperatuurchecks uitgevoerd. Gratis desinfecterende handgel is breed beschikbaar.

