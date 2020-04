De religieuze autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben moslims opgeroepen om tijdens de ramadan thuis te blijven en vooral niet in groepen te bidden. "Samenkomen kan levens in gevaar brengen en dat is streng verboden in de islam", staat in een maandag gedeeld statement.

Alle gebedsmomenten in moskeeën zijn afgelast om te voorkomen dat er te veel mensen op één plek samenkomen.

De Verenigde Arabische Emiraten laten daarnaast weten dat zorgmedewerkers niet hoeven te vasten als ze denken "dat dit hun immuunsysteem verzwakt of hun patiënten in gevaar brengt". In de VAE zijn ruim 6.000 besmettingen met het coronavirus bevestigd en 41 doden te betreuren.

Tijdens de ramadan, die waarschijnlijk van donderdagavond 23 april tot zaterdagavond 23 mei duurt, wordt van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten of gedronken. Het begin en het einde van de vastenmaand worden bepaald op basis van waarnemingen van de maan. Daardoor kunnen er regionale verschillen in zitten. Het einde van de ramadan wordt gevierd tijdens Eid al-Fitr (Suikerfeest).

