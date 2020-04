Een vrachtvliegtuig met 800.000 mondkapjes is maandag vanuit China aangekomen op Schiphol, bevestigt minister Martin van Rijn (Medische Zorg) maandagochtend in de uitzending van Goedemorgen Nederland.

Minister Van Rijn was zelf op de luchthaven aanwezig om de lading in ontvangst te nemen. Volgens de NOS gaat het om professionele, goedgekeurde FFP2-mondkapjes. Nederland heeft de kwaliteit van de mondkapjes getest in Sjanghai, waar de lading vandaan komt.

Naast mondkapjes werden ook duizenden beschermde brillen en isolatiejassen geleverd. Bij de lading van maandagochtend zaten 30.000 jassen en 30.000 veiligheidsbrillen, meldt Van Rijn op Twitter.

Het is de bedoeling dat de komende dagen steeds een nieuwe lading beschermingsmiddelen aankomt op Schiphol. Naar verwachting worden deze week in totaal ongeveer zes miljoen mondkapjes vanuit China naar Nederland vervoerd, meldt de NOS.

De lading werd geleverd via een luchtbrug tussen Nederland en China die vanwege de coronavirus is gecreëerd. Voor de luchtburg maakt KLM tijdelijk weer gebruik van de Boeing 747.

Van Rijn: Voorlopig blijft er vraag naar mondkapjes

Er is in Nederland momenteel een tekort aan mondkapjes binnen de zorg. Van Rijn zei maandagochtend in de uitzending van Goedemorgen Nederland te hopen dat de grote levering bijdraagt aan de aanvulling van het tekort. Wel zei hij voorlopig nog vraag naar de beschermingsmiddelen te verwachten. Dit komt doordat wereldwijd sprake van schaarste is, terwijl de vraag vanuit de zorg en andere sectoren groeit.

Volgens Van Rijn moet een oplossing worden bedacht om een tekort in de toekomst te voorkomen. De minister vindt dat Nederland moet leren van deze crisis en bijvoorbeeld een grotere voorraad moet aanleggen.

