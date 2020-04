Nederlandse huisartsen hebben sinds 12 maart 360.000 minder patiënten naar het ziekenhuis verwezen dan gebruikelijk, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandag. Naar schatting wachten nog 290.500 mensen met een verwijzing op een afspraak in het ziekenhuis.

De toezichthouder kwam maandag met een eerste inschatting van de uitgestelde zorgvraag als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Niet bij alle specialismen is een even grote afname te zien. Zo is bij gynaecologie/verloskunde het aantal verwijzingen minder afgenomen dan bij orthopedie en dermatologie.

Vanaf april hebben huisartsen weer meer patiënten doorverwezen. Dat herstel is vooral te zien bij de spoedverwijzingen.

De NZa heeft samen met betrokken partijen afspraken gemaakt om de reguliere gezondheidszorg weer zo goed mogelijk op gang te brengen. Het gaat daarbij onder meer om het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Reguliere zorg moet gefaseerd weer op gang komen

Niet alle patiënten kunnen na de uitbraak tegelijk voor reguliere zorg in het ziekenhuis terecht. Eerst moet de noodzakelijkste planbare ziekenhuiszorg weer worden opgepakt. Daarna moet de overige reguliere zorg gefaseerd weer op gang komen, aldus de NZa. Er zijn diagnoselijsten opgesteld om te kunnen bepalen welke zorg het eerst moet worden geboden.

Bij het opstarten van de reguliere zorg moet wel rekening worden gehouden met de capaciteit voor coronapatiënten op de intensive care en moet er voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar blijven, waarschuwt de NZa.

De toezichthouder overlegt vanaf volgende week met de overige zorgsectoren, waaronder de thuiszorg, ggz, huisartsenzorg en mondzorg over het herstellen van de reguliere zorg.

