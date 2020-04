Ouderen met een coronabesmetting komen minder op de intensive care (ic) terecht. Dat concludeert Trouw maandag op basis van cijfers van stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoewel in maart ruim één op de drie coronapatiënten op de ic ouder was dan 70 jaar, daalde dat in april naar één op de vier.

Er belanden de laatste tijd minder ouderen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Volgens cijfers van het RIVM is op 23 maart 41 procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen 75 jaar of ouder. Van de nieuwe patiënten die tussen 8 en 16 april worden opgenomen, was dat minder dan 30 procent.

Ouderen worden daarnaast minder vaak doorverwezen naar de ic, concludeert Trouw op basis van de gemiddelde leeftijd van coronapatiënten op de ic's. De grootste groep coronapatiënten op de ic was in maart tussen de 70 en 75 jaar, in april waren de meeste patiënten tussen de 60 en 65 jaar.

Van de ruim duizend 80-plussers die de afgelopen twee maanden in het ziekenhuis werden opgenomen met een coronabesmetting, zijn enkele tientallen doorverwezen naar de ic.

'Ouderen waarschijnlijk vaker thuis behandeld'

De daling in het aantal ouderen op de ic komt waarschijnlijk doordat zieke ouderen vaker thuis worden behandeld, schrijft de krant. Sinds 27 maart hanteren artsen een nieuwe leidraad met betrekking tot ziekenhuisopnames voor ouderen met corona. Zo wordt er samen met de patiënt en familieleden besproken of een eventuele ziekenhuisopname nog zinvol is.

“Er is nu een scherpere selectie aan de poort", zegt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie (ouderengeneeskunde in ziekenhuizen) in het Radboudumc in Nijmegen tegen Trouw. "Zieke en kwetsbare ouderen blijven vaker thuis en krijgen daar eventueel zuurstof en medicijnen."

Dat ouderen minder snel worden opgenomen op de ic, kan een verklaring zijn voor de afname in het aantal coronapatiënten op de Nederlandse ic's. Zondag verlieten voor de achtste dag op rij meer coronapatiënten de ic dan er binnenkwamen. In totaal lagen zondag 1.176 coronapatiënten op Nederlandse ic's.

