Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is zondag met 25 gedaald naar 1.176, meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "We zien dat het beeld van vorige week, van een gestage daling, doorzet", schrijft Kuipers. Op dit moment is de bezettingen op intensivecareafdelingen 180 procent van het normale niveau.

In de afgelopen 24 uur zijn er drie verplaatsingen geweest tussen regio's. Twee daarvan zijn naar een ic-afdeling gegaan. Op Duitse ic-afdelingen liggen er 51 Nederlandse patiënten: 1 minder dan zaterdag. Er zijn geen patiënten naar Duitsland gebracht.

Het is de achtste dag op rij dat meer coronapatiënten de ic verlieten dan er binnenkwamen. Zaterdag 11 april steeg het aantal ic-patiënten voor het laatst, namelijk met zeven. Verder liggen er 345 patiënten op de ic met andere aandoeningen dan COVID-19.

"Het afnemend aantal COVID-19-patiënten biedt ziekenhuizen de gelegenheid om de normale zorg geleidelijk te hervatten en daartoe bijvoorbeeld weer meer operatiekamers open te stellen", meldt Kuipers.

102 Video Hoe Nederland omgaat met de druk op de intensive care eind mei

