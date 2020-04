De afgelopen 24 uur zijn er in Spanje 410 nieuwe met het coronavirus besmette overledenen gemeld, volgens het Spaanse ministerie van Volksgezondheid het laagste aantal sinds een maand.

Het aantal mensen dat dagelijks overlijdt ligt nog steeds hoog in Spanje, maar ligt inmiddels ver beneden het recordaantal van 950 overledenen dat op 2 april werd gemeld.

Zaterdag werden er 565 sterfgevallen gemeld. Spanje is na de Verenigde Staten en Italië het derde land dat meer dan 20.000 doden te betreuren heeft als gevolg van het coronavirus.

Het aantal bevestigde besmettingen in Spanje steeg zondag van 191.726 naar 195.944.

Sanchez: 'Extremen liggen achter ons'

Het aantal nieuwe sterfgevallen en bevestigde besmettingen lijkt daarmee te stabiliseren. Volgens het Spaanse ministerie van Volksgezondheid hebben de zware maatregelen in het land duidelijk een stabiliserende invloed op de cijfers.

De Spaanse premier Pedro Sánchez zei zaterdag dat hij het parlement zou vragen de maatregelen te verlengen tot 9 mei. Wel zullen de maatregelen iets versoepeld worden, zodat bijvoorbeeld kinderen wel af en toe naar buiten mogen.

"De extremen liggen achter ons", zei Sanchez zaterdag tijdens een persconferentie. "Maar dit is nog niet genoeg en we blijven kwetsbaar. We moeten geen overhaaste beslissingen nemen."

De noodtoestand die in Spanje geldt wordt streng gehandhaafd. Vorige week waren er al 330.000 mensen die een boete of gevangenisstraf opgelegd hadden gekregen omdat ze zich niet aan de regels hielden.

