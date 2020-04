Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zondag in zijn dagelijkse update 83 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat is minder dan precies een week geleden: toen was er sprake van 94 sterfgevallen. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (110) is kleiner dan vorige week zondag: toen telde het RIVM 196 nieuwe gevallen.

Belangrijke kanttekening is dat de sterfgevallen en ziekenhuisopnames niet allemaal in de laatste 24 uur hebben plaatsgevonden. Sommige patiënten worden pas dagen later gemeld bij het RIVM.

Het totale aantal bevestigde doden door het coronavirus in Nederland staat nu op 3.684. Verder zijn in totaal 9.704 patiënten in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest.

Tot slot zijn er 1.006 nieuwe bevestigde besmettingen met het COVID-19-virus bij het instituut bekend. In totaal zijn nu 32.655 personen in Nederland positief getest.

Cijfers liggen in werkelijkheid hoger

In werkelijkheid zijn meer mensen besmet geraakt met het virus en aan de gevolgen daarvan overleden dan is gemeten. Doordat niet iedereen op het coronavirus wordt getest, worden niet alle besmettings- en overlijdensgevallen in de officiële statistieken opgenomen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vrijdag bekend dat vorige week in totaal ongeveer tweeduizend méér mensen zijn overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar.

