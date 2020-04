De 99-jarige Britse oorlogsveteraan Tom Moore heeft inmiddels omgerekend 29 miljoen euro ingezameld voor de Britse gezondheidszorg NHS door rondjes te lopen in zijn tuin. Zijn oorspronkelijke doel was 1.000 pond, zo'n 1.150 euro.

Met het lopen van honderd rondjes in de 25 meter lange achtertuin voor zijn honderdste verjaardag wilde Moore donderdag zijn dankbaarheid tonen voor een goede behandeling na zijn heupoperatie en de zorgmedewerkers in het land een hart onder de riem steken tijdens de huidige coronacrisis.

De actie werd niet alleen nationaal, maar ook internationaal een groot succes. De laatste tien rondjes van 25 meter die de veteraan vanachter zijn rollator door de achtertuin schuifelde, werden zelfs live uitgezonden op de BBC. Zijn donatiepagina kan de enorme drukte niet aan en waarschuwt dat donateurs mogelijk even moeten wachten op een bevestigingsmail.

65 Video 99-jarige veteraan die al miljoenen ophaalde: 'Niet van deze wereld'

Geld gebruikt voor rustmomenten zorgpersoneel

Dagen nadat Moore donderdag zijn laatste rondjes aflegde, blijft het geld nog binnenstromen. De donaties gaan naar de organisatie NHS Charities Together-fonds.

De organisatie zal het geld gebruiken voor onder andere het creëren van speciale plekken in ziekenhuizen waar het personeel even tot rust kan komen. Op die plekken komen bijvoorbeeld slaapplaatsen en comfortabele stoelen. Het geld wordt ook besteed aan het inzetten van mentale steun aan het personeel.

NHS Charities Together stelt daarnaast pakketten samen voor de gezondheidsmedewerkers, met onder andere handcrème, thee en lekkernijen, vertelt de organisatie aan BBC.

Cover uitgebracht

Inmiddels heeft Captain Tom Moore ook een nummer uitgebracht. Samen met zanger Michael Ball en de zanggroep NHS Voices for Care Choir coverde hij het nummer You'll Never Walk Alone, allemaal vanuit huis.

Ball hoopt dat het lied een nummer-één hit wordt en bovenaan de hitlijsten staat op donderdag 30 april, de dag waarop Moore honderd jaar oud wordt.

'Actie Moore is les in menselijkheid'

Dat er zo veel aandacht is voor de actie van Moore, komt omdat het troost biedt in zware tijden, schrijft de BBC. "Ik denk dat we allemaal in deze tijd zo'n actie nodig hebben om in te geloven, en het is ook nog eens voor zo'n goed doel", reageerde de dochter van Moore.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, noemde de actie van Moore 'een buitengewone daad van solidariteit'. Volgens Tedros is de actie van Moore een belangrijke les over menselijkheid.

